La millonaria suma que pagaron criminales por la parranda vallenata con Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

Sigue la polémica por la fiesta denunciada al interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia, que habría sido organizada por peligrosos cabecillas criminales y a la que asistió un famoso cantante vallenato.

Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín y exfiscal de bandas criminales, habló con Noticias RCN y entregó detalles sobre lo ocurrido al interior del penal.

Según la concejal, fueron dos reconocidos artistas los que asistieron a la fiesta en la cárcel, entre los que se encuentra el cantante vallenato Nelson Velásquez, quien fue captado en varios videos saliendo de las instalaciones junto a una mujer.

La fuente que proporcionó la información desde el interior del penal afirmó que la parranda vallenata inició a las 9 de la mañana y se extendió casi hasta las 4 de la tarde.

¿Cuánto le pagaron a Nelson Velásquez por fiesta en cárcel de Itagüí?

Para la organización, peligrosos cabecillas recluidos en este penitenciario y que estarían participando en las mesas de negociación con el Gobierno Nacional, habrían reunido una suma de casi $500 millones para pagar el artista, un servicio de banquetes y presuntos sobornos a los guardias del Inpec.

A nelson Velásquez se le pagó la suma de $100 millones. Los otros $400 millones fueron para pagar el otro cantante, un catering, porque también tenían viandas y comida, al igual que licor.

Tras recibir toda esta información, la exfiscal se comunicó con el director de la cárcel, quien en ese momento no se encontraba en Itagüí. De ahí, la información llegó hasta el director Regional del Inpec, quien al llegar a la cárcel encontró a varios cabecillas criminales en estado de ebriedad.

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De acuerdo con la concejal, durante la celebración había entre 80 y 100 personas ajenas al penal al interior de las instalaciones.

Sobre el dinero para el pago de la parranda vallenata, el servicio de catering y los sobornos a los guardias, se cree que habría sido reunido por criminales como alias Douglas, alias Tom, ‘Carlos Pesebre’ y muchos más.

Por ahora, se dice que los presos celebraban la despedida de alias Lindolfo, quien saldría en libertad próximamente por cumplimiento de términos.

Encargado de la cárcel estaría involucrado en varias irregularidades

Otra grave denuncia hecha por la exfiscal tiene que ver con el teniente Cipriano, quien ya habría estado al frente del penal cuando sucedieron hechos irregulares como la salida de varios bandidos que participaron posteriormente en el denominado ‘tarimazo’ en Medellín, y la extraña fuga de un peligroso preso en diciembre pasado.

Al parecer, dicho funcionario ya tendría algunos señalamientos por presunta corrupción.

La concejal Carrasquilla señaló a este teniente, quien es el que queda encargado del penal cuando no están los directivos, también habría autorizado el ingreso de los cantantes y demás servicios contratados por los presos, sin dejar registros en el acta.

Según esto, denuncias anónimas de la cárcel y del sindicato del Inpec señalan a esta persona por estar involucrada en varias irregularidades.