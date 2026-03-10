Revelan principales propuestas para la creación del régimen especial para proteger la Sierra Nevada

La construcción de un régimen especial de protección integral para la Sierra Nevada de Santa Marta fue el eje de una audiencia pública realizada en la capital del Magdalena, en la que diferentes sectores discutieron la propuesta orientada a fortalecer la conservación ambiental y la protección de los territorios ancestrales.

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El encuentro se llevó a cabo en la Comisión Quinta del Senado bajo el liderazgo de la senadora Patricia Caicedo y contó con la participación de autoridades de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, representantes de gobiernos locales, organizaciones campesinas, integrantes de la academia y otros sectores sociales.

La iniciativa busca establecer un marco de protección que articule la conservación de los ecosistemas con la defensa del territorio ancestral, las fuentes de agua, la biodiversidad, los espacios sagrados y los conocimientos tradicionales de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.

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Creación de un régimen especial integra territorio y cultura

Uno de los componentes planteados es el reconocimiento y fortalecimiento de la protección del Sistema de Espacios Sagrados de la Línea Negra.

A esto se suma la propuesta de declarar la Sierra Nevada de Santa Marta como Patrimonio Biocultural de la Nación.

La iniciativa parte de considerar que en este territorio la naturaleza, la cultura, la espiritualidad y las formas tradicionales de relacionarse con el entorno hacen parte de un mismo sistema.

“Nuestra iniciativa de proyecto de ley busca vincular a todas las comunidades que habitan la Sierra, no solo como beneficiarias de su protección, sino también como guardianas de su conservación y restauración ecológica”, explicó la senadora Patricia Caicedo.

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Comunidades indígenas clave para el debate en la Comisión Quinta

La participación de las comunidades indígenas ocupó un lugar central durante la audiencia. Sus representantes plantearon la necesidad de que cualquier mecanismo de protección reconozca la presencia ancestral, la autonomía y las formas propias de comprender y cuidar el territorio.

Saúl Mindiola, representante del pueblo Arhuaco, señaló que el espacio permite que la visión de las comunidades sobre la Sierra tenga participación dentro del Legislativo.

Desde el pueblo Kogui, Luis Nuibita destacó que la iniciativa ha sido objeto de diálogo con los cuatro pueblos ancestrales y señaló como una de sus prioridades garantizar su permanencia en el territorio.

La propuesta busca que la protección de la Sierra Nevada cuente con un marco jurídico de largo plazo, que permita articular las responsabilidades del Estado con los derechos territoriales, la conservación ambiental y los conocimientos de las comunidades que históricamente han cuidado la montaña.

La senadora Patricia Caicedo, señaló: