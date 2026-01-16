Crisis de salud tiene en jaque al Hospital San Rafael de Itagüí: su gerente lloró de impotencia

Con profundo dolor e impotencia, el gerente del Hospital San Rafael, de Itagüí, confesó que los últimos meses no ha tenido cómo pagarles a sus empleados, por las deudas millonarias de las EPS con el centro de salud.

“Les soy honesto. Para mí fue muy duro este diciembre ver que mis funcionarios llegaban llorando a decirme que no tenían con qué comer, con qué pagar su arriendo o darle un aguinaldo a sus hijos y yo sin qué pagarles, porque la Nueva EPS, desde agosto, no nos paga”, confesó entre lágrimas.

La prestación del servicio en el Hospital San Rafael, como en muchos otros, se ha vuelto insostenible. Tan solo en el departamento de Antioquia, la deuda del sistema es de 4,9 billones de pesos y los pagos pendientes más altos son de las EPS intervenidas por el Gobierno: Savia Salud, la Nueva EPS y Coosalud.

Hospital San Rafael no tiene cómo pagar a sus proveedores y empleados:

En diálogo con Noticias RCN, el gerente del Hospital San Rafael, Luis Fernando Arroyave, advirtió que las EPS deben al centro de salud 27.000 millones de pesos.

En consecuencia, no ha podido pagarles a 460 profesionales de la salud y empleados directos desde octubre, así como tampoco a las empresas proveedoras de los servicios de vigilancia, aseo, lavandería y alimentación, desde hace más de un año.

“La Gobernación el año pasado nos ayudó a poderle pagar al Hospital. Este año nos están ayudando a gestionar un crédito, pero la tramitología nos lo tiene muy frenado (…) yo tengo que pagarle a la empresa de vigilancia, al señor de la comida que tanto me ha aguantado. Le debo 1.500 millones de pesos”, explicó sin alivio.

Sistema de salud antioqueño está en cuidados intensivos:

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Antioquia, 60 hospitales del departamento están en riesgo financiero. Razón tiene Arroyave al decir que la crisis:

“No es una situación del hospital San Rafael de Itagüí, esta es una situación de todo el sistema de salud del país, que está colapsado y, la verdad, es que ya no aguantamos más. Yo solo mostré otra cara de crisis”.

Su conmovedora aparición; sin embargo, le habría ganado un respiro, cuando el interventor de la Nueva EPS se comprometió a realizar un desembolso al hospital por 2.000 millones de pesos la próxima semana.