Paciente con trasplante de riñón se encadenó durante 10 horas a una de las sedes de Nueva EPS para reclamar sus medicamentos

Los inmunosupresores, que tendría que entregarle la EPS, evitan que su organismo rechace el órgano por el que tanto esperó.

enero 16 de 2026
09:25 a. m.
Encadenarse durante 10 horas a una de las sedes de la Nueva EPS en Bucaramanga fue el único recurso que ayudó a José Ramón Delgado, un paciente con trasplante de riñón, a conseguir parte de los medicamentos que la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Nacional desde hace dos años, dejó de entregarle en octubre del 2025.

Han sido tres meses en los que la entidad promotora de salud ha estado haciendo prórrogas y entregas incompletas, aun cuando el trasplante y su vida misma están en riesgo.

Durante años fue sometido a diálisis y los medicamentos inmunosupresores que dejó de recibir son los que evitan que su organismo rechace el órgano por el que tanto esperó y, en condiciones normales, podría mejorar su expectativa de vida.

Una vida solitaria a la que teme volver:

En diálogo con Noticias RCN explicó que lo que “la gente no sabe es cómo es estar en diálisis. Es muy solitario, prácticamente queda uno fuera de la sociedad” y sus finanzas personales no le permiten costear el medicamento.

Delgado no pierde la esperanza e insiste en que protegería su riñón a toda costa porque: “El milagro que hizo Dios conmigo y otros donantes no puede ser desechado por una entidad o el mismo Gobierno”.

Pensó en interponer una tutela, pero el largo historial de desacatos de la Nueva EPS lo llevó a tomar medidas desesperadas. Como él dice, “de ahí a que cumpla la tutela la Nueva EPS, o cualquier entidad responsable… vaya a ver si lo hacen”.

Médicos advierten sobre los riesgos que enfrentan los pacientes con trasplante en medio de la crisis de salud:

Solo después de estar encadenado durante 10 horas a una de sus sedes, la intervenida Nueva EPS decidió enviar a Delgado parte de los medicamentos que dejó de entregarle hace meses. Sin embargo, otros pacientes se enfrentan a la misma situación.

Mientras, Rubén Luna, presidente de la Asociación Trasplante de Órganos, insiste en que “No se puede esperar a una mesa de trabajo a solucionar el problema de la reforma de la salud, no. Esto requiere medidas de emergencia (…) Nosotros los podemos tener hospitalizados unos días mientras damos medicamentos, pero el paciente no se puede quedar en las instituciones. Además, porque los inmunosupresores disminuyen las defensas”.

