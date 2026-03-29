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Piden salida de Efrain Cepeda de la presidencia del Partido Conservador

Un amplio sector del partido conservador está inconforme con su líder y pone en tela de juicio su continuidad.

Efrain Cepeda partido conservador
Efrain Cepeda. /Partido Conservador

Noticias RCN

marzo 29 de 2026
01:02 p. m.
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El Partido Conservador está fracturado y atraviesa una de sus peores encrucijadas recientes y el reto inmediato que tienen es el de elegir a qué candidato presidencial apoyar.

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Así lo dio a conocer Darcy Quinn, en Los Secretos de La FM. Según la periodista de la mesa liderada por Juan Lozano, las bases del Partido, algunos congresistas electos y por supuesto “los quemados” culpan del desastre al presidente de la colectividad Efraín Cepeda.

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Ya se escuchan rumores que dicen que Efraín Cepeda, debe renunciar a la presidencia del partido, porque no solamente llevó el partido al fracaso sino que ahora está mencionado nuevamente en un nuevo escándalo: el de INVIAS.

Señalan que su regreso a la presidencia fue un error, que no se puede liderar desde el fracaso y el cuestionamiento moral. Prácticamente le están diciendo a “Fincho Cepeda” que se haga a un lado, renuncie y permita un cambio generacional que les permita modernizar la colectividad.

Entre tanto, también está la decisión sobre primera vuelta presidencial: Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella? O los dejarán en libertad de apoyar a quien mejor les parezca.

Por lo pronto Cepeda atraviesa un cuestionamiento más en su carrera política y debe decidir si se dedica a defenderse, si se va de la presidencia del Partido o va a seguir batallando contra la corriente dentro de la colectividad azul.

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