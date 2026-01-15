Crisis en la Nueva EPS: usuarios denuncian falta de medicamentos y servicios

La situación de los pacientes afiliados a la Nueva EPS sigue agravándose en distintas regiones del país. Esperanza Arias, veedora de la EPS, aseguró que “la más grave de todas” las quejas es la falta de entrega de medicamentos, lo que ha dejado a pacientes de alto costo descompensados y sin continuidad en sus tratamientos. “Los pacientes están muriendo por falta de oportunidad en su tratamiento”, denunció.

RELACIONADO Pacientes de la Nueva EPS tienen que esperar entre tres y seis meses para recibir sus medicamentos en Girardot

Pacientes de alto costo, los más afectados

Según Arias, más de 1.600 pacientes en el interior del país y miles más en la Costa Caribe enfrentan retrasos en la entrega de medicamentos esenciales. Entre los más afectados están personas con cáncer, enfermedades huérfanas y trasplantados que requieren medicación permanente para sobrevivir.

“Todos los pacientes de alto costo están sin medicamento, en absoluto no están recibiendo”, afirmó la veedora, quien también señaló que prestadores como Éticos Serrano suspendieron el servicio por falta de pagos.

RELACIONADO Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS

Protestas y llamados al Gobierno

En Bucaramanga, pacientes han llegado incluso a encadenarse frente a las sedes de la EPS para exigir sus tratamientos, mientras la Defensoría del Pueblo acompaña con asesorías jurídicas y procesos judiciales.

Arias cuestionó las plataformas digitales creadas para solicitar medicamentos, calificándolas como “otra barrera de acceso” que termina siendo un engaño para adultos mayores y personas sin acceso a internet.

La veedora hizo un llamado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda para que giren los recursos necesarios y se garantice la atención digna y oportuna: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad. Nosotros, los usuarios, nos estamos muriendo por falta de un tratamiento oportuno”.