Ante un sismo de gran magnitud, 75% de los edificios en Bogotá presentarían algún riesgo ¿Cómo preparase?

Tras el sismo de magnitud 7,4, que sacudió a varias ciudades de Colombia a primera hora del lunes 10 de agosto, el concejal de Bogotá Juan David Quintero sometió a un análisis las 945.000 edificaciones incluidas en la base de caracterización del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

Con información técnica adicional del Sistema de Modelación de Amenazas y Riesgo Sísmico de Bogotá (SISMARB), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá concluyó que el 75%; es decir, “708.000 edificaciones de Bogotá presentan características constructivas que incrementan su vulnerabilidad frente a un sismo de gran magnitud”.

¿Qué tipo de riesgo enfrentan las edificaciones en Bogotá?

Se trata de “edificaciones levantadas con sistemas de mampostería simple o mampostería semiconfinada, materiales que presentan mayores niveles de vulnerabilidad relativa frente a un evento sísmico severo”.

En concreto, “el 35,6 % de las edificaciones” en Bogotá fueron construidas con la técnica “de mampostería simple y el 39,4 %” con la técnica de “mampostería semiconfinada”. Ambas generan sistemas rígidos, cuando, “la técnica constructiva debe ser flexible”.

El concejal explicó que los resultados del análisis no implican “que todas las construcciones vayan a colapsar durante un evento sísmico”, pero sí “representan una señal de alerta a la Alcaldía de Bogotá sobre la necesidad de identificar los sectores más vulnerables y fortalecer las estrategias de prevención”.

El concejal también puso a consideración que el suelo, en algunos sectores de la capital colombiana es predominantemente arcilloso, lo que implica que podría perder estabilidad y rigidez bajo ciertas condiciones. Además, invitó a revisar el 74% de las edificaciones, que fueron construidas previo a los avances normativos, que el país desarrolló a partir del sismo de Armenia en 1999.

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¿Cómo proteger a la ciudad?

Tras el sismo con epicentro en San José del Palmar, en el Concejo se citó a “un debate de control político para establecer qué tan preparada está la ciudad para enfrentar un sismo de gran magnitud y cuál sería la capacidad real de respuesta de las entidades del Distrito” el 27 de agosto.

Hasta entonces, Quintero insiste en fortalecer las estrategias de prevención, creando un sistema de certificación visible, que permita a los ciudadanos identificar si un edificio cumple o no con las normas de sismo resistencia, y revisar e invertir en reforzamientos estructurales en casos en los que los edificios presenten algún riesgo.

Además, se comprometió a crear “una Subcomisión de Seguimiento a la Gestión del Riesgo y la Atención de Desastres en el Concejo de Bogotá”, para evaluar el “estado de la infraestructura estratégica, la capacidad hospitalaria, los equipos de búsqueda y rescate, los protocolos de atención para emergencias masivas y la disponibilidad de espacios destinados a la población damnificada”.