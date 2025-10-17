Bloqueo en la vía Cali – Buenaventura: millonarias pérdidas y miles de pasajeros afectados

El bloqueo de la vía que conecta Cali con Buenaventura, iniciado hace tres días por manifestantes que alegan incumplimientos del Gobierno, ha paralizado el transporte de pasajeros y mercancías, generando graves consecuencias para la región Pacífica.

Según informes, desde el terminal de Cali no se están realizando despachos hacia Buenaventura, afectando a unos 200 vehículos diarios y más de 3.600 pasajeros que no han podido viajar al puerto. Fernando Paz, un viajero frustrado comentó: “Intenté viajar ayer y me dijeron que no había. Volví ahora y tampoco, está cerrado”.

El drama de los pasajeros

La situación es particularmente crítica para quienes dependen de este corredor para su sustento. Paz expresó su desesperación: “Ando en un barco de pesca. Me voy a pescar a trabajar. Estoy aquí barajado, no tengo esperanza de nada”.

El impacto económico del bloqueo es significativo, con aproximadamente 150.000 toneladas de carga represadas en la vía. Esto ha llevado a la suspensión del servicio de gas y está causando dificultades para los programas de alimentación destinados a poblaciones vulnerables.

Protestas no estarían siendo pacíficas

Las autoridades locales han hecho un llamado al Gobierno para resolver la situación. “Quiero hacer un llamado al gobierno nacional para que cumplan los compromisos, hagan sus diálogos en Bogotá y así no nos alteren el orden público”, declaró la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La protesta, que según informes no ha sido totalmente pacífica, ha resultado en tres policías heridos por papas bombas. Además, barcos de cabotaje no han podido zarpar hacia municipios de la costa caucana y nariñense con productos de primera necesidad, lo que podría provocar un desabastecimiento en estas zonas.

El bloqueo no solo afecta al transporte terrestre, sino que también impacta el suministro marítimo de bienes esenciales a comunidades costeras que dependen de estos envíos para su abastecimiento diario. La situación amenaza con agravarse si no se encuentra una pronta solución al conflicto.