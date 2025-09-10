CANAL RCN
Colombia

Video | Heridos y viviendas destruidas dejó nuevo ataque con explosivos en Jamundí, Valle del Cauca

El ataque terrorista se registró en la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en zona rural de Jamundí.

Foto: suministrada Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
11:14 a. m.
En horas de la mañana de este jueves 9 de octubre se registró un nuevo ataque contra la Policía de Valle del Cauca.

El atentado fue perpetrado contra la subestación de Policía de Robles, en zona rural de Jamundí.

La alcaldía reportó varios heridos y viviendas destruidas. Las imágenes conocidas por Noticias RCN dejan en evidencia la devastación de la explosión.

Atacan con cilindros bomba subestación de Policía de Robles, en Jamundí

De acuerdo con reporte inicial de las autoridades, dos cilindros cargados con explosivos fueron lanzados contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Jamundí, señaló que en el atentado que fueron utilizados cilindros explosivos, que generaron afectaciones en algunas viviendas, dejando varias personas lesionadas, quienes están siendo atendidas en el Hospital Piloto.

Las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para analizar y atender la situación.

Investigan quiénes estarían detrás del atentado en Robles

Jamundí es uno de los municipios de Valle del Cauca más golpeados por la violencia contra la fuerza pública.

Sobre este ataque las autoridades no han precisado el número de personas heridas por la explosión.

La Alcaldía de Jamundí confirmó que los hechos están siendo investigados y que se está brindando acompañamiento a las personas afectadas:

“Desde el primer momento, se activó el plan de respuesta con la participación para brindar acompañamiento psicosocial a la comunidad y apoyo a las familias afectadas”.

Asimismo, organismos de socorro, la Fuerza Pública y el personal médico se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia.

