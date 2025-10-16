Reabren vía Cali–Buenaventura tras 24 horas de bloqueo, pero autoridades advierten paso intermitente

Durante más de 24 horas, la vía que conecta a Cali con Buenaventura permaneció bloqueada en varios puntos estratégicos, lo que generó afectaciones en el tránsito, el comercio y el acceso a servicios médicos.

Aunque hacia las 2:00 de la tarde de este jueves se reportó la reapertura parcial del corredor vial, las autoridades advierten que el paso continúa siendo intermitente y no se garantiza la libre circulación.

Desbloqueo en vía Cali–Buenaventura se dio tras enfrentamientos

La Policía de Tránsito y Transportes del Valle del Cauca confirmó que el desbloqueo se logró con apoyo de unidades especiales, pero no de manera voluntaria. En varios sectores, especialmente en La Delfina, se registraron enfrentamientos entre las autoridades y comunidades indígenas asentadas en la zona.

RELACIONADO Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente para atender la crisis violenta en el Bajo Calima

Aunque se habilitó el paso en ambos sentidos, persisten focos de tensión: algunos manifestantes continúan lanzando piedras desde zonas altas y hay vehículos atravesados que impiden el flujo normal.

Las autoridades recomiendan a los viajeros abstenerse de desplazarse por este corredor hasta nuevo aviso, debido a la alta congestión y los riesgos que aún se presentan.

Vía bloqueada también dejó afectaciones en el acceso a servicios de salud

El bloqueo habría generado pérdidas estimadas en más de 10.000 millones de pesos diarios, sin contar el represamiento de carga en ambos sentidos, al conectarse con el puerto de Buenaventura, por donde ingresa cerca del 60% de las provisiones del país, incluyendo alimentos, insumos veterinarios, medicamentos y repuestos.

Además del impacto económico, se reportan graves afectaciones en el acceso a servicios de salud. En Buenaventura no hay hospitales de alta complejidad, por lo que cientos de pacientes que tenían citas médicas en Cali han visto interrumpido su traslado, poniendo en riesgo diagnósticos y tratamientos urgentes.