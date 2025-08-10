Duras críticas al convenio del Inpec con Indumil para que dragoneantes compren armas

En respuesta a los recientes ataques sicariales contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se ha establecido un convenio con la Industria Militar de Colombia (Indumil) para permitir que los guardias adquieran armas para uso personal con sus propios recursos.

Los últimos días han sido trágicos para la institución. El pasado 3 de octubre, dos funcionarios fueron asesinados por sujetos de armados cuando acababan su turno.

¿Qué requisitos deben cumplir los dragoneantes?

Esta medida controversial surge tras una reunión de emergencia sostenida el fin de semana con el Ministerio de Defensa, motivada por el asesinato de tres dragoneantes.

El acuerdo permite a los funcionarios del Inpec participar en un programa de beneficios especiales para la adquisición de elementos de seguridad de uso personal. Según la solicitud elevada al director de Indumil, los interesados deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en el Decreto 2535 de 1993 y las normas vigentes.

Los requisitos para la adquisición de armas incluyen ser mayor de edad, demostrar la necesidad de esta, aprobar exámenes psicológicos, demostrar solvencia económica y presentar la documentación correspondiente.

¿Qué piensan los expertos?

En algunos casos, se puede requerir una visita domiciliaria. Es importante destacar que los funcionarios comprarían las armas con sus propios recursos en una feria organizada por Indumil.

Sin embargo, esta iniciativa ha generado debate entre analistas y expertos en seguridad. Algunos cuestionan las implicaciones de la medida, argumentando que podría interpretarse como una admisión de incapacidad por parte del Gobierno para proteger a sus funcionarios.

Para abordar las preocupaciones sobre el manejo responsable de las armas, el Inpec ha anunciado que realizará capacitaciones a los funcionarios que adquieran armamento. Esta medida busca garantizar que los guardias estén debidamente preparados para el uso y porte de armas de fuego en situaciones de riesgo.