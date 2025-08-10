Inpec solicitó permiso de porte de armas para sus funcionarios tras recientes ataques

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ha tomado medidas drásticas tras el asesinato de tres dragoneantes en menos de una semana.

El director de la entidad, el coronel Daniel Gutiérrez, en entrevista con Noticias RCN, explicó las acciones adoptadas para proteger a los funcionarios penitenciarios frente a lo que describió como “un ataque sistemático” por parte de organizaciones criminales.

Gutiérrez señaló que, aunque no pueden especificar qué estructura criminal está detrás de los ataques, es evidente que provienen de organizaciones del crimen organizado.

“Aquí lo que es claro es que es un ataque sistemático por parte de estructuras o de organizaciones de crimen organizado. Desafortunadamente, tenemos un promedio de 104.000 personas privadas de libertad en 126 establecimientos y quizás muchos de ellos todavía pertenecen a esas estructuras y han venido atentando de manera sistemática en contra de los trabajadores del Inpec. No podemos decir exactamente cuál es la estructura porque es un trabajo que tiene la fiscalía, quien ya tomó posesión de las investigaciones y que ya están avanzando”, explicó Gutiérrez.

El director también detalló cuáles son las medidas que recientemente se han tomado para frenar la oleada de violencia.

Entre las acciones implementadas, el Inpec decidió suspender temporalmente las visitas en las cárceles de Bogotá y Valle del Cauca.

Además de limitar las salidas de internos para diligencias judiciales y de salud, priorizando la atención virtual y dentro de los centros penitenciarios.

Otra medida significativa es el cambio en la jornada laboral de los funcionarios de la institución.

“Suspendimos visitas en Bogotá y Valle del Cauca. Va a ser provisional. Vamos a evitar sacar los internos a esas remisiones judiciales y de salud. Estamos solicitando que la medida virtual se aumente en la medida posible y ojalá puedan atender a los internos en las cárceles en términos de salud. También vamos a cambiar la jornada laboral de los funcionarios, aumentando de 12 a 24 horas de turno para evitar que haya desplazamientos y entre esas medidas que ya hemos visto en algunas partes”, añadió Gutiérrez.

Por otro lado, el coronel también reveló que han solicitado la posibilidad de que los guardias del Inpec puedan adquirir armas de fuego para su uso personal.

“Normalmente, para la Fuerza Pública tenemos la posibilidad de adquirir un arma de fuego y tener un salvoconducto o permiso para porte. Todos los funcionarios, en este caso el Inpec no estaba incluido en ese grupo, lo que se hizo fue una solicitud para que primero, haya un descuento en la adquisición de las armas y que se pueda determinar si es posible que los trabajadores del Inpec puedan tener un salvoconducto de portes de arma de fuego de uso personal”, agregó.

Estas medidas buscan reforzar la seguridad de los funcionarios, quienes se han visto amenazados por la reciente ola de violencia.

El director enfatizó su compromiso con la protección de los trabajadores, asegurando que continuarán "al frente del tema, salvaguardando la identidad de todos nuestros trabajadores".