“Es una masacre sistemática, no son hechos aislados”: Óscar Robayo sobre asesinatos del Inpec

En las últimas horas se registró un nuevo ataque sicarial contra un funcionario del Inpec. Se trata del asesinato del dragoneante Jimmy Flores Salazar, en Cali.

La principal hipótesis estaría asociada a una disputa entre bandas delincuenciales y sus líderes internados en cárceles del país, incluso unos que han sido trasladados a otros centros penitenciarios del país.

Desde la alcaldía de Cali se han pronunciado también, rechazaron estos hechos y ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que conduzca a conocer quiénes serían los responsables del homicidio del dragoneante Flores, asesinado, recordemos en la noche anterior aquí en el oriente de Cali.

¿Presos estarían detrás de los crímenes de funcionarios del Inpec?

Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), se refirió a la grave situación que atraviesan por cuenta de la violencia, al parecer, dentro de las mismas cárceles.

Nosotros hemos denunciado que en los últimos tres años ya van 35 asesinatos de funcionarios del Inpec, esto es autoría de diferentes bandas criminales que operan en el país.

Estos privados de la libertad no pierden su poder delincuencial estando dentro de las cárceles y por toda la operatividad, por todo el control que se ha tenido entre los establecimientos de reclusión en este tiempo, pues está generando esta masacre sistemática contra funcionarios del Inpec.

Funcionarios del Inpec que vean está siendo asesinado por causar una presión al interior del Ministerio de Justicia, lo que nos convierte en carne de cañón contra estas bandas delincuenciales.

¿Hay impunidad en los crímenes contra funcionarios del Inpec?

Óscar Robayo:

Hay total impunidad, los únicos condenados que han tenido han sido los autores del asesinato del coronel Fernández, que era el director de la cárcel La Modelo, del resto, muy pocos los avances que ha tenido la Fiscalía en cuanto al tema del resultado de estas investigaciones penales.

Nosotros saliendo de las cárceles somos ciudadanos del común, dentro de las cárceles tenemos una función pública encomendada por el Estado que es la custodia de vigilancia, pero afuera somos ciudadanos del común y vemos que dentro de las cárceles no estamos siendo víctimas de ataques, sino fuera de ellas, a pocos metros de las cárceles que su mayoría quedan en la zona céntrica de las ciudades y los alcaldes, los gobernadores no están haciendo nada.

¿Cómo prevenir los ataques contra el Inpec?

Óscar Robayo:

Yo creo que, así como hay una exigencia del gobierno para cumplir bien nuestra misión, nuestra labor, debe haber también una importancia relevante a esta masacre, desde el presidente Gustavo Petro tiene que dar la importancia a este ataque sistemático que están haciendo contra los trabajadores del Inpec.

No se puede quedar solo en la captura de los cabecillas, sino también en las actuaciones que se hacen, que son ordenadas al parecer dentro de las cárceles del país.