¿Por qué los aviones Gripen salieron más caros de lo pensado? Críticas al millonario acuerdo

Tres años después, el valor aumentó considerablemente. ¿Los Gripen eran la mejor opción?

noviembre 23 de 2025
08:29 p. m.
Cuando se comenzó a hablar de la necesidad de comprar aviones de guerra, se dijo que los aviones Saab Gripen eran la mejor opción por precio. Sin embargo, después de firmado el contrato, se supo que Colombia pagará mucho más de lo que inicialmente se creía.

En 2022, la empresa sueca ofreció 17 aviones por 2.400 millones de euros. El valor final se cerró hace algunos días por 3.135 millones de euros. Lo curioso es que este número era el mismo costo de las otras opciones, como los F16 fabricados en Estados Unidos y los aviones de Francia.

¿Los Gripen eran la mejor opción?

Santiago Rivas, experto internacional en aviones de combate, sostuvo que estas eran mejores opciones: “No se sabe por qué ha aumentado hasta este monto más de 1.000 millones de dólares (…) Originalmente fue inferior a 3.000 millones de dólares y ahora estamos hablando de un contrato de 3.600 millones de dólares, lo cual no se justifica porque en los otros aviones también se ofrecían todo el armamento con soporte”.

“Llama mucho la atención que luego de tres años, se haya incrementado en un 43%. De $2.600 millones pasamos a 3.600 millones de dólares”, precisó el experto en aviones de combate, Erich Saumeth.

La polémica no queda solo así. Existe el riesgo de que los aviones Gripen traigan complicaciones a la hora de realizar bombardeos contra campamentos de grupos armados.

La respuesta del Ministerio de Defensa

“Tiene que esperar para poder efectuar misiones de bombardeo. Ante eso, no las podría realizar y eso puede ocasionar que la Fuerza Aérea no pueda realizar este tipo de operaciones. Implicaría un riesgo muy elevado (…) Tendría que plantearse qué hacer con el armamento”, cuestionó Rivas.

El Ministerio de Defensa se pronunció sobre estas críticas e indicó que tras un análisis, se evidenció que los aviones tienen proyección de 40-50 años de vida útil. Sumado a ello, destacó los costos que tendrían las operaciones.

