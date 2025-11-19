CANAL RCN
Colombia

Presidente Petro rompe el silencio sobre cuestionamientos acerca de la compra de aviones Gripen

El ministro de Defensa también se pronunció y reveló que se está verificando la legalidad del contrato.

Presidente Petro y aviones Gripen.
Presidente Petro y aviones Gripen. Foto: Presidencia | Saab.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
09:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado viernes 14 de noviembre se dio una importante noticia para la seguridad del país. Tras meses de incertidumbre, Colombia y Saab cerraron el billonario acuerdo para la adquisición de los renombrados aviones Gripen.

Contraloría le pone la lupa al billonario contrato con Saab por la compra de aviones Gripen
RELACIONADO

Contraloría le pone la lupa al billonario contrato con Saab por la compra de aviones Gripen

Más que una obligación, la renovación de la flota aérea ha estado siendo una necesidad. Por eso, sobre la mesa se contemplaron tres opciones: Saab, Francia y Estados Unidos.

Colombia compró 17 aviones tras billonaria negociación

El análisis concluyó con la elección de la compañía sueca. El Gobierno le apostó por las ventajas que ofrecen los Gripen E/F que, a nivel mundial, son de lo último en tecnología. Desde los sensores, pasando por el beneficio costo/eficiencia hasta la facilidad de maniobrar para los pilotos; esta fue la decisión.

Si bien estaba previsto de que el contrato se firmara en octubre, lo cierto es que fue un mes después. El acuerdo se cerró en la compra de 17 aviones (uno más del planteado inicialmente) por 3.135 millones de euros.

No obstante, dado el impacto mediático del contrato, los cuestionamientos no se hicieron esperar. Algunos sectores criticaron el valor por el que se cerró el negocio, argumentando que en los planes iniciales era menor. Incluso, se comparó el costo que tuvieron otros países (como Tailandia).

Ha sido tal que la Contraloría puso la lupa. Por eso, le solicitó al Ministerio de Defensa información sobre el contrato (contando la etapa precontractual) y los motivos que llevaron a escoger a Saab.

Presidente Petro asegura que no hubo comisiones y todo fue con transparencia

Durante la alocución de este miércoles 19 de noviembre, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio. Por un lado, afirmó que no hubo comisiones para la decisión. Enfatizó que la negociación fue minuciosa durante tres años.

Alto ejecutivo de Saab habló sobre compra de aviones Gripen por Colombia: “Alianza duradera”
RELACIONADO

Alto ejecutivo de Saab habló sobre compra de aviones Gripen por Colombia: “Alianza duradera”

También destacó que no solo está inmersa la adquisición de aviones, sino mantenimiento, apoyo logístico, obras sociales y capacitación avanzada para los pilotos: “Le pedí al Estado sueco que cualquier funcionario que se acercara a pedir comisiones fuera denunciado”.

Por su parte, en redes sociales se refirió el ministro Pedro Sánchez. Informó que se le solicitó a la Contraloría y Procuraduría verificar la transparencia del contrato. Asimismo, se coordinó una sesión con dos congresistas para hablar sobre los detalles del este.

“Las nuevas capacidades de defensa para las futuras generaciones van de la mano con cuidar el dinero sagrado de los colombianos”, sostuvo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Reclutamiento digital de menores: así están atrapando y esclavizando a niños vulnerables en el Cauca

La Calera

Protesta indefinida en La Calera: qué piden los habitantes del municipio para levantar el bloqueo

Cauca

Senador Temístocles Ortega pide reforzar su seguridad tras ataque: ¿Qué responde la UNP?

Otras Noticias

Nueva York

Pagaron 236 millones de dólares por un cuadro y ya es la segunda obra de arte más cara de la historia

La venta del retrato de Elisabeth Lederer se convierte en la segunda cifra más alta jamás registrada en una subasta de arte.

Impuestos

Proyectan miles de empleos afectados por arancel del 0% a importaciones de algodón

Las centrales obreras y las empresas no ven con buenos ojos la medida contemplada en el decreto.

Atlético Bucaramanga

Bucaramanga logró la victoria frente a Santa Fe con 10 hombres y se acomodó en el grupo

Artistas

Caso de Christian Nodal: el cantante queda exento de ir a prisión

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%