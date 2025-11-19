Presidente Petro rompe el silencio sobre cuestionamientos acerca de la compra de aviones Gripen

El pasado viernes 14 de noviembre se dio una importante noticia para la seguridad del país. Tras meses de incertidumbre, Colombia y Saab cerraron el billonario acuerdo para la adquisición de los renombrados aviones Gripen.

Más que una obligación, la renovación de la flota aérea ha estado siendo una necesidad. Por eso, sobre la mesa se contemplaron tres opciones: Saab, Francia y Estados Unidos.

Colombia compró 17 aviones tras billonaria negociación

El análisis concluyó con la elección de la compañía sueca. El Gobierno le apostó por las ventajas que ofrecen los Gripen E/F que, a nivel mundial, son de lo último en tecnología. Desde los sensores, pasando por el beneficio costo/eficiencia hasta la facilidad de maniobrar para los pilotos; esta fue la decisión.

Si bien estaba previsto de que el contrato se firmara en octubre, lo cierto es que fue un mes después. El acuerdo se cerró en la compra de 17 aviones (uno más del planteado inicialmente) por 3.135 millones de euros.

No obstante, dado el impacto mediático del contrato, los cuestionamientos no se hicieron esperar. Algunos sectores criticaron el valor por el que se cerró el negocio, argumentando que en los planes iniciales era menor. Incluso, se comparó el costo que tuvieron otros países (como Tailandia).

Ha sido tal que la Contraloría puso la lupa. Por eso, le solicitó al Ministerio de Defensa información sobre el contrato (contando la etapa precontractual) y los motivos que llevaron a escoger a Saab.

Presidente Petro asegura que no hubo comisiones y todo fue con transparencia

Durante la alocución de este miércoles 19 de noviembre, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio. Por un lado, afirmó que no hubo comisiones para la decisión. Enfatizó que la negociación fue minuciosa durante tres años.

También destacó que no solo está inmersa la adquisición de aviones, sino mantenimiento, apoyo logístico, obras sociales y capacitación avanzada para los pilotos: “Le pedí al Estado sueco que cualquier funcionario que se acercara a pedir comisiones fuera denunciado”.

Por su parte, en redes sociales se refirió el ministro Pedro Sánchez. Informó que se le solicitó a la Contraloría y Procuraduría verificar la transparencia del contrato. Asimismo, se coordinó una sesión con dos congresistas para hablar sobre los detalles del este.

“Las nuevas capacidades de defensa para las futuras generaciones van de la mano con cuidar el dinero sagrado de los colombianos”, sostuvo.