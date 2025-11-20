¿Cuánto les costaron a los países comprar aviones Gripen? Así se cerraron los negocios

El Gobierno de Colombia le apostó a Suecia para la renovación de la flota aérea. Tras una extensa negociación, se cerró el acuerdo con Saab para la compra de 17 aviones Gripen.

RELACIONADO Presidente Petro rompe el silencio sobre cuestionamientos acerca de la compra de aviones Gripen

Si bien el anuncio de que Saab era la compañía escogida para el acuerdo se dio en abril de este año, lo cierto es que la negociación empezó en 2012. Para aquel entonces, ya era necesario renovar los aviones Kfir.

¿En cuánto cerró Colombia su negocio?

En los planes iniciales, Colombia iba a comprar 16 modelos. Sin embargo, se optó por uno más. Además, el acuerdo contiene apoyos en la infraestructura aérea, capacitación avanzada para pilotos y recursos para proyectos sociales.

De acuerdo con el Gobierno, hubo una reducción del 9% en cuanto al valor del contrato que se terminó cerrando en 3.135 millones de euros. Los aviones se comenzarán a entregar paulatinamente desde 2028 y para 2032 la flota estará completa.

A pesar de ser un histórico acuerdo con el que la seguridad aérea se garantizará por más de 20 años, lo cierto es que ha habido cuestionamientos sobre el costo de las aeronaves.

Frente a las inquietudes, la Contraloría ya solicitó información sobre el contrato y el propio Gobierno indicó que está a disposición en aras de confirmar la transparencia.

El valor en otros países

Lo cierto es que Colombia no es el único país con los Gripen. Aparte de Suecia, las flotas de Brasil, Tailandia, República Checa, Hungría y Sudáfrica los tienen en su arsenal.

A finales de octubre de 2014, se anunció la compra de 36 aviones por parte de Brasil. Esto por un costo de 4.275 millones de euros. La entrega se acordó para el periodo 2019 – 2024.

En agosto de 2025, Tailandia cerró la adquisición de cuatro Gripen por un precio de 476 millones de euros. Para ese momento, el país asiático ya contaba con otros modelos integrados en su flota.

La compra de los aviones por parte de República Checa se remonta a 2004. La nación europea logró un negocio por 14 modelos por 820 millones de dólares (aproximadamente más de 738 millones de euros). Sudáfrica los compró a finales de los 90 y desde 2006 Hungría cuenta con las aeronaves, los cuales costaron alrededor de más de 181 millones de euros.