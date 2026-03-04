Cronología del asesinato de las hermanas en Malambo revela que hubo más de dos implicados

El Carnaval se convirtió en tragedia para una familia en Atlántico. Las autoridades encontraron los cuerpos de dos menores que habían desaparecido durante la celebración.

La cronología de este macabro crimen comenzó el martes 17 de febrero. Dos hermanas de 14 y 17 años vivían en Barranquilla y salieron de su casa, al parecer, a una fiesta a la que fueron invitadas por redes sociales.

De la desaparición al asesinato: cronología sale a la luz

Mary Cruz Noriega, mamá de las menores, contó en La FM que las contactaron por WhatsApp y Facebook para que fueran a la fiesta en Malambo. Sin embargo, fue la fachada para el macabro crimen que enluta, no solo a la ciudad, sino al departamento.

Las menores salieron a las 2:45 a.m. y el día posterior, la primera fue asesinada. Tres días después, la otra tuvo el mismo desenlace. Durante 13 días, la familia vivió con zozobra.

En ese lapso, los extorsionistas le enviaron a la mamá videos en los que amenazaban a la menor con un revólver. Nunca apareció la mayor y ellos exigieron 50 millones de pesos, aunque después se bajaron a $10 millones (cinco por cada una).

El lunes 2 de marzo, las autoridades encontraron los cadáveres en un baldío en Malambo.

Dos sospechosos confesaron y podría haber más implicados

La alerta para dar con dos sospechosos se dio después de un accidente de tránsito ocurrido el jueves 26 de febrero. Ambos estaban transitando en una motocicleta cuando ocurrió el siniestro en el sur de la ciudad.

Mientras los atendían en un centro médico, uno de ellos activó el celular de una de las menores, el cual había sido apagado a las pocas horas de la desaparición. Este detalle permitió que la Policía los ubicara.

Uno de los sospechosos es Juan David Taguada y en su celular encontraron los videos extorsivos. Ambos confesaron lo que hicieron, aunque uno sigue bajo cuidado médico.

Las autoridades ofrecen hasta 20 millones de pesos como recompensa, dado que la hipótesis que se maneja es que hubo más implicados.