FCF presentó gafas oficiales de la selección Colombia para el Mundial: ¿cuánto valen?

La Federación Colombiana de Fútbol dio inicio oficial a la comercialización de las gafas institucionales de la Selección Colombia, un nuevo producto que forma parte de la estrategia de posicionamiento de marca de cara al Mundial de Estados Unidos 2026. El accesorio ya comenzó a circular entre los aficionados y actualmente es utilizado por la selección Colombia femenina durante su participación en la SheBelieves Cup, reforzando su visibilidad en escenarios internacionales.

Las gafas presentan una identidad visual alineada con los colores tradicionales del combinado nacional: tonos amarillos predominantes, acompañados de detalles en negro y azul. Con este lanzamiento, la Federación busca ampliar su portafolio de productos oficiales y ofrecer a los hinchas una nueva alternativa para acompañar al equipo en competencias internacionales.

Características técnicas y precios oficiales

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, el accesorio fue fabricado con un armazón y varillas elaborados en termoplástico compuesto en un 85 % por nylon, material seleccionado por su ligereza y resistencia. El diseño apunta a combinar comodidad y durabilidad, pensando tanto en el uso deportivo como en actividades cotidianas.

En cuanto a los lentes, cuentan con un grosor de 1.0 milímetros y son polarizados, lo que ayuda a reducir reflejos y mejorar la nitidez visual. Además, incorporan recubrimiento antirreflejo (AR), tratamiento especial contra agua salada y filtro UV, características que amplían su funcionalidad en distintos entornos climáticos.

El precio oficial es de $159.900 para adultos, mientras que la versión infantil tiene un valor de $141.900 y actualmente se encuentra en preventa. La comercialización se realiza exclusivamente a través del portal oficial www.lasgafasdelasele.com, plataforma habilitada para la distribución nacional.

Paquetes especiales para los aficionados

Como parte de la estrategia comercial, la Federación incluyó planes de compra múltiple denominados Familiar, Doblete y Hat Trick. Estos paquetes están diseñados para grupos de aficionados y familias que deseen adquirir varias unidades con condiciones especiales.

La iniciativa no solo busca impulsar las ventas, sino también fortalecer el sentido de pertenencia en torno a la Selección Colombia en el camino hacia la Copa del Mundo de 2026. Con este lanzamiento, la Federación continúa apostando por la diversificación de productos oficiales y por una conexión más directa entre la marca del equipo nacional y sus seguidores.