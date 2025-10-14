CANAL RCN
“Cogió un martillo y me golpeó”: Cruel relato de trabajador que habría sido torturado por orden del papá de Greeicy Rendón

La Fiscalía reveló el estremecedor relato de un trabajador supuestamente torturado por orden de Luis Alberto Rendón.

octubre 14 de 2025
04:59 p. m.
Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante Greeicy Rendón, enfrenta graves acusaciones de secuestro y tortura contra empleados de su finca ubicada en Rionegro, Antioquia.

Papá de Greeicy Rendón estaría implicado en un presunto caso de secuestro

Los hechos, que habrían ocurrido en mayo de 2023, salieron a la luz durante una reciente audiencia de judicialización.

La Fiscalía presentó estremecedores testimonios de los trabajadores presuntamente violentados.

“En esa me tiraron al piso, me metieron una manguera en la boca y me abrían la llave del agua. Me cogían del cuello hasta que se me intentaba ir todo el aire”, aseguró una de las víctimas.

El hombre también reveló que le “amarraron los pies, las manos con esa cuerda. Yo, sin poderme mover, cogió un martillo y me siguió golpeando. Me metía el cañón de la pistola en la boca y me dijo que si no cantaba me atuviera a las consecuencias”.

Según la investigación, Rendón habría ordenado a cinco hombres secuestrar y torturar a dos de sus trabajadores, aparentemente como represalia por la pérdida de una caja fuerte que contenía bienes valorados en más de mil millones de pesos.

Los relatos indican que los agresores exigían información sobre el paradero de los bienes perdidos.

“Con esos gritos decía que no sabía nada. Otra persona también de sexo masculino preguntaba que dónde estaba eso, que cantara y se escucharon golpes muy fuertes”, añadió.

Revelan testimonio de trabajador que habría sido torturado por órdenes el papá de Greeicy Rendón

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Luis Alberto Rendón no aceptó los cargos por los delitos de secuestro simple y tortura.

Sin embargo, un juez dictó prisión domiciliaria en su contra, considerando la evidencia presentada por la Fiscalía.

De momento, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer todos los detalles de este presunto caso de violencia y abuso de poder.

