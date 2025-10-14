Detalles que eran desconocidos sobre captura del papá de Greeicy: millonario botín, secuestro y extorsión

Se conocieron detalles sobre la judicialización de Luis Alberto Rendón Melo, papá de la reconocida cantante Greeicy Rendón. Las autoridades lo señalan por secuestro y extorsión.

Al parecer, los hechos habrían ocurrido hace dos años en una finca ubicada. La Fiscalía tiene una investigación sólida y el caso se habría presentado el 8 de mayo de 2023.

Hechos habrían ocurrido en la finca del papá

Rendón Melo era el propietario de la finca. Se cree que contrató a unas personas para que investigaran si los trabajadores eran los responsables de un millonario hurto en efectivo superior a los mil millones de pesos; y de joyas. Los objetos estaban en una caja fuerte.

De acuerdo la información revelada por el ente acusador en las audiencias privadas, el papá de la cantante presuntamente contrató a unas personas para que torturaran y secuestraran a los trabajadores.

Greeicy no se ha pronunciado

Luego de la captura en Valle, la Fiscalía le imputó los cargos, los cuales no aceptó. Mientras avanza el proceso, tendrá medida de aseguramiento en su domicilio. El paso para seguir será recoger más información partiendo de los testimonios de los trabajadores y de las personas contratadas. Una posibilidad es que podría ser llevado a juicio.

Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado públicamente al respecto.

El Código Penal plantea en el artículo 168 que el secuestro simple conlleva penas de 192 a 360 meses de prisión (16 a 30 años). Ahora, si el crimen se comete con fines extorsivos, la pena es de 320 a 504 meses (26 a 42 años).

Este último crimen puede llevar más años en la cárcel si se cumplen determinadas circunstancias, como lo son contra una víctima en condición de discapacidad, tortura física o moral, violencia sexual y si el secuestro duró más de 15 días.