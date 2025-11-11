CANAL RCN
Colombia Video

Revelan la causa de muerte de Karol, la menor de 15 años embestida por un taxista borracho en Bogotá

La adolescente sufrió un trauma craneoencefálico que le provocó muerte cerebral. Murió horas antes de que la desconectaran.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
08:12 p. m.
En horas de la tarde de este 11 de noviembre, cuando se desarrollaba una velatón de oración por la salud de los hermanitos que fueron atropellados por un taxista en alto estado de ebriedad en el sur de Bogotá, se conoció el doloroso fallecimiento de Karol Estephanía.

Minutos después de confirmarse su deceso, la familia fue informada por los médicos del hospital Santa Clara.

Los médicos se acercaron al lugar donde se encontraban decenas de personas pidiendo por la salud de los niños que serían desconectados en algunas horas y aseguraron que se hizo todo lo posible para salvarles la vida, pero la condición en la que ingresó la menor era muy grave.

Esta fue la causa de muerte de Karol Estephanía, la menor atropellada por un taxi

De acuerdo con Juana Valentina Torres, prima de los niños que fueron violentamente atropellados por un conductor de 56 años con el más alto nivel de ebriedad, según los resultados de la prueba de alcoholemia, la menor se encontraba en un estado muy crítico:

“Ella nos dejó a las 4:34 y nosotros recibimos la noticia dos minutos después”, dijo.

Asimismo, se refirió al parte médico sobre la causa de muerte que les indicaron los médicos especializados que la atendían:

Karol Estephanía falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. Todos sabíamos que ellos estaban en muy grave estado de salud.

La información fue confirmada por Guillermo Rubio, uno de los médicos que atendía el caso: "Hoy a las 4:34 p.m. a causa de un paro cardiorrespiratorio, donde el equipo médico aplicó absolutamente todo lo técnico, médico y humanitario para darle la atención oportuna".

Piden oración por Juan Martín, el hermanito de Karol que estaría a punto de ser desconectado

Tras el doloroso fallecimiento de la adolescente, la familia de los hermanitos que se debaten entre la vida y la muerte pidió oración por el niño de siete años que está en la UCI.

Les pido por favor que oren mucho por Juan Martín, es el niño que nos queda y que está en UCI. También por Anny Daniela que está a la espera de recibir también la noticia que su hermanita que falleció.

