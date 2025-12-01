Alcalde Galán pide retomar campaña de ‘Estrellas negras’ en la vía tras muerte de menor en accidente con taxista

Luego de tres días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Clara, de Bogotá, Karol Stephanía Arturo, de 15 años, falleció en la tarde del martes, 11 de noviembre.

La adolescente es una de las 11 víctimas del accidente provocado por un taxista en estado de alicoramiento en el barrio La Sierra, de la localidad de San Cristóbal, el sábado en la noche.

En palabras del alcalde Carlos Fernando Galán, “lo sucedido en San Cristóbal nos duele a todos en Bogotá. Karol, de apenas 15 años, perdió la vida por la irresponsabilidad de un conductor en estado de embriaguez. Su hermano Juan Martín, de 7 años, sigue luchando por su vida en el Hospital Santa Clara. Detrás de cada víctima de un siniestro vial, hay una familia que se rompe y una comunidad que sufre”.

Alcalde Galán pidió al Gobierno retomar la campaña de ‘Estrella negras’ en la vía:

Con el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales acercándose, el mandatario hizo “un llamado al Gobierno Nacional y a las demás ciudades” para retomar “la campaña de las Estrellas Negras” en un esfuerzo por “salvar vidas en las calles de todo el país”.

Y es que “casos como el de San Cristóbal son más frecuentes de lo que nos gustaría. Entre el 2024 y lo que va del 2025 más de 1.000 personas han fallecido en siniestros viales en Bogotá. En 2024 fueron 573 las víctimas Fatales y en lo corrido de este año ya van 470 (…) tenemos que hacer más y tenemos que lograr que la ciudadanía asuma un compromiso mayor en esta lucha”.

¿Sirven as medidas adoptadas en materia de seguridad vial?

El alcalde se refirió a las críticas frecuentes que recibe su administración por el límite de velocidad de 50 km/h en la ciudad, los resaltos instalados en algunas vías y las cámaras de fotodetección que, según dicen, son un negocio, pero las cifras hablan por sí solas:

“La estrategia de gestión de velocidad ha tenido un impacto en las ubicaciones más críticas de la ciudad con una reducción del 25% en fatalidades, so cerca de 64 muertes evitadas. Desde 2024 se han implementado 141 resaltos en vías arteriales. Adicionalmente, en vías locales y proyectos de cicloinfraestructura se han instalado 26 reductores. Las cámaras de fotodetección han permitido reducir hasta en 30% las fatalidades y en 27% los siniestros graves” y, finalmente, “las medidas de control a las motos buscan, sobre todo, proteger la vida de los propios motociclistas. Las motos representan el 7% de los viajes, pero participan en el 70% de los siniestros con fatalidades. Un viaje en moto es cuatro veces más riesgoso que uno a pie”.