¿Cuál es el papel de Isabel Zuleta en los escándalos de las cárceles?

El escándalo en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde herederos del cartel de Medellín convirtieron el centro penitenciario en un "club privado de crimen", ha puesto en el centro del debate el papel de la senadora Isabel Zuleta, quien, según denuncias de la exministra de Justicia, Angela María Buitrago, habría ejercido presión irregular sobre las autoridades carcelarias.

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La senadora Zuleta enfrenta cuatro indagaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con Paula Moreno, excandidata al Congreso y consultora en temas de seguridad, la legisladora estaría de irregularidades que permitieron la construcción de suites, fiestas y actividades ilícitas en el centro penitenciario.

Es responsabilidad nuestra de hacerle seguimiento de manera permanente y constante a esto.

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¿Qué papel juega Isabel Zuleta en los escándalos penitenciarios?

La exministra de Justicia del actual gobierno denunció que Zuleta ejerció "constreñimiento, amenazas y presión para sabotear allanamientos”, indicó Paula Moreno.

Además, según las acusaciones, la senadora insistía ante las autoridades del Inpec para que se devolvieran elementos incautados en operativos de seguridad.

Por su parte, Julio Cesar Iglesias señaló que existe una "zona gris" en el accionar de la senadora:

Es muy difícil diferenciar si su papel es trabajar a favor de los intereses de un grupo irregular o si es trabajar a favor del cumplimiento de la ley.

Comparó el caso con otros líderes políticos que han cumplido roles similares y han tenido éxito electoral, estableciendo un patrón de condescendencia excesiva con grupos criminales.

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Las facultades que el Gobierno Nacional le dio a Isabel Zuleta

Un elemento clave en la controversia es que el Gobierno Nacional facultó a Zuleta mediante una resolución para entablar conversaciones con personas privadas de libertad.

"Jurídicamente tiene una herramienta. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo está haciendo?", cuestionó Moreno, quien exigió que la senadora explique al país sus acciones y las consecuencias en términos de seguridad.

Las conversaciones filtradas entre Zuleta y la exministra revelan que la senadora expresaba temor de que las acciones de justicia dañaran el proceso de paz.

Sin embargo, según interpretaciones de la exministra, las supuestas amenazas sugerían que las bandas criminales entrarían en represalias si se continuaban los operativos.

La pregunta que surge es cómo Zuleta, con acceso al centro penitenciario, no advirtió estas irregularidades, dijo Iglesias.