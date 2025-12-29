CANAL RCN
Abren indagación previa contra senadora Isabel Zuleta por participar en una operación en la cárcel La Picota

El episodio que originó esta indagación muestra a la congresista acompañando un allanamiento del CTI en la cárcel La Picota.

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
01:29 p. m.
La Corte Suprema de Justicia confirmó que inició una indagación previa contra la senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico, por su participación en un controvertido allanamiento realizado en la cárcel La Picota.

Abren indagación contra senadora del Pacto Histórico

El caso, revelado semanas atrás por este medio, ha generado cuestionamientos sobre la actuación de la congresista durante una operación del CTI relacionada con alias Pipe Tuluá.

Según información exclusiva, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema designó al magistrado Francisco Farfán como ponente del caso y quien tendrá la responsabilidad de determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra la senadora Zuleta.

De acuerdo con el documento al que se tuvo acceso, aún está por establecerse cuál sería el tipo penal del posible delito a indagar.

El episodio que originó esta indagación fue captado en video y muestra a la congresista Zuleta acompañando un allanamiento del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la cárcel La Picota.

Durante la operación se incautó un arma que, según alias Pipe Tuluá, iba a ser utilizada para asesinar a un disidente de la sala.

Lo que generó mayor polémica fue que este operativo se desarrolló en medio de los acercamientos que el Gobierno Nacional adelantaba con alias Pipe Tuluá, y el acto fue calificado por las autoridades como un "gesto de paz" del líder criminal. Esta caracterización ha sido cuestionada por diversos sectores políticos y jurídicos del país.

La indagación previa contra Zuleta no sería el único proceso judicial que enfrenta la senadora ante la Corte Suprema.

Según la información revelada, la congresista tendría otros cuatro procesos en curso en la Sala de Instrucción por hechos diferentes, aunque no se especificaron detalles sobre la naturaleza de estos casos adicionales.

El estudio de este proceso continuará durante el próximo mes de enero de 2026, cuando el magistrado Francisco Farfán tomará las primeras determinaciones sobre el caso.

La decisión del magistrado será clave para definir si la investigación avanza hacia una etapa formal o si, por el contrario, se archiva por falta de méritos.

