Los chats de Isabel Cristina Zuleta con la exministra Buitrago en los que cuestionó los operativos en la cárcel de Itagüí

La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, enfrenta cuatro indagaciones previas en la Corte Suprema de Justicia, según confirmó el presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis Gómez.

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Entre los procesos figura la denuncia presentada por la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien reveló conversaciones en las que la congresista cuestionaba operativos realizados en la cárcel de Itagüí.

Chats y acusaciones de presión

Los mensajes divulgados por Noticias RCN muestran el malestar de Zuleta tras un operativo penitenciario. "Buen día, ministra. Este fue el pronunciamiento del señor presidente ayer. Hoy me dicen que hay un súper operativo en la cárcel que él menciona. ¿Le parece eso usted coherente?", escribió la senadora.

En otra conversación, Zuleta señaló: "Ministra, esto parece un saboteo al proceso de paz de Medellín. Un operativo en rechazo al espacio de diálogo jurídico se lo digo con todo respeto". Según Buitrago, estos mensajes reflejaban "una gran molestia" por los decomisos realizados y aseguró en la FM que las presiones escalaron a amenazas y constreñimiento.

Respuesta de Zuleta y estado de las investigaciones

La congresista respondió en Facebook que "Ángela María Buitrago no solo evidenció su incapacidad como ministra en la interlocución con quienes coordinamos procesos de paz, sino que hoy deja ver algo aún más grave, su deslealtad". Añadió que "salir del cargo para atacar en medios el mismo proceso que representó demuestra que nunca le importó realmente la paz".

El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Léñiz, confirmó que Zuleta tiene cuatro indagaciones previas, entre ellas las denuncias de la exministra, el llamado “tarimazo” en Medellín y el reciente operativo en la cárcel.

Estas indagaciones corresponden a la fase inicial de investigación en la justicia colombiana, en la que se recopila información para determinar si existen méritos para abrir un proceso formal.