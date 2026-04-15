Explosivos en caminos rurales impiden acceso a la educación en Caquetá
Habitantes de la región describen cómo salir de sus viviendas se ha convertido en un riesgo permanente.
Noticias RCN
10:02 a. m.
La presencia de artefactos explosivos en vías rurales de San Vicente del Caguán, Caquetá, ha paralizado la vida cotidiana de las comunidades campesinas y mantiene a los niños alejados de sus escuelas.
La Cruz Roja Internacional alertó sobre el grave riesgo que enfrenta la población civil durante una misión humanitaria en la zona, donde entregó alimentos y kits de bebé a 600 personas.
Cotidianidad bajo amenaza permanente
Habitantes de la región describen cómo salir de sus viviendas se ha convertido en un riesgo permanente. Los caminos contaminados con explosivos impiden actividades básicas como recoger cosechas, lo que afecta directamente la economía familiar y la seguridad alimentaria.
“Los niños ya no pueden divertirse como antes lo hacían, que antes los profesores tenían la posibilidad de salir al campo”, relataron los pobladores, evidenciando la transformación de la vida comunitaria en un escenario de miedo constante.
Educación y viviendas en medio del conflicto
El recrudecimiento del conflicto armado ha dejado huellas visibles en viviendas y escuelas, dañadas por enfrentamientos entre grupos ilegales.
Según la Cruz Roja Internacional, muchos menores no logran llegar a sus clases por temor a caer en los artefactos explosivos, lo que vulnera su derecho fundamental a la educación y amenaza su desarrollo.
La misión humanitaria busca mitigar el impacto de una crisis que mantiene aisladas a comunidades enteras y refleja el deterioro de las condiciones de seguridad en las zonas rurales de Colombia, donde la población civil continúa siendo la principal víctima de la violencia.