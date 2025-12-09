Los recientes disturbios violentos en la Universidad Nacional han reavivado el debate sobre los límites de la autonomía universitaria y la necesidad de intervención de las autoridades.

¿Cuáles son los límites de la autonomía universitaria?

Expertos de La Mesa Ancha, analizaron la compleja situación que enfrenta la principal institución de educación superior pública del país.

El politólogo Edwin León señaló durante su intervención que estos incidentes, que incluyen el uso de explosivos y armas, están afectando gravemente el desarrollo académico de los estudiantes que desean estudiar en paz.

“Tenemos una universidad y un campus infiltrados por grupos y bandas criminales, y al final ni el alcalde ni el Gobierno Nacional hacen absolutamente nada para que esto cambie”, afirmó León.

Julio Iglesias, analista político, por su parte, cuestionó el concepto mismo de autonomía universitaria y explicó que “aquí lo que pasa es lo contrario, porque operan grupos extremistas que coartan la libertad de expresión de los estudiantes y la libertad de los profesores”.

Iglesias también aseguró que no existe verdadera autonomía cuando hay grupos criminales que utilizan la violencia para intimidar a la comunidad universitaria.

Los expertos coinciden en que es necesario un diálogo urgente entre todas las partes involucradas para encontrar soluciones.

León incluso sugirió la creación de una “una mesa en donde se puedan sentar todos y que podamos defender precisamente la autonomía de los estudiantes”.

Disturbios en la Universidad Nacional: ¿Qué ocurrió?

La Mesa Ancha también analizó la situación del presupuesto general de la nación y las tensiones políticas en torno a su aprobación.

Al parecer, existe la posibilidad de que el Gobierno termine decretando el monto del presupuesto, lo que podría dar lugar a una “dictadura fiscal”.

“El presupuesto más alto de la historia del país, en medio de una crisis fiscal gestándose. Tenemos problemas fiscales muy graves, se rompió la regla fiscal, los intereses que ha pagado este año el Estado colombiano por la deuda que emite son históricos y aun así el Gobierno no hace lo que es obvio y lo que haría cualquier familia o cualquier empresa. Hay dificultades económicas, recortemos. Aquí es lo contrario, gastemos más (…) para eso vamos y vamos hacia un Gobierno, como decía el profesor Quijano, que quiere una dictadura fiscal para poder determinar dónde recortar”, dijo Iglesias.