Elecciones en Colombia: estas son las fechas clave de la jornada electoral de 2026

Colombia se alista para vivir una jornada decisiva durante la primera mitad de este 2026.

Elecciones legislativas, consultas interpartidistas y una contienda presidencial están cada vez más cerca. Estas son las tres fechas clave que debe tener en cuenta para participar y hacer que su voto cuente.

8 de marzo

El próximo 8 de marzo de 2026 se llevarán a cabo en el país las elecciones legislativas, es decir, el día en que los colombianos van a las urnas para elegir a quienes llegarán al Congreso a hacer las leyes.

De esta contienda deberán salir 106 senadores (entre circunscripciones nacionales, indígenas, especiales transitorias de paz y una adicional), además de 188 representantes a la Cámara distribuidos por departamentos y circunscripciones especiales.

Quienes resulten elegidos tomarán posesión el 20 de julio de 2026 cuando se instale el nuevo Congreso.

Además, el 8 de marzo se votarán las consultas interpartidistas, que es de donde saldrán algunos de los candidatos que llegarán a la primera vuelta presidencial.

Este año habrá tres consultas (Gran Consulta, consulta de las Soluciones y el Frente por la Vida), las cuales aparecerán en un solo tarjetón que debe ser ofrecido a los votantes por los jurados de la mesa.

31 de mayo

El 31 de mayo se celebrará la primera vuelta presidencial, la cual se disputará entre los candidatos que sean elegidos en las consultas del 8 de marzo, aquellos que decidieron llegar solos por firmas y quienes se inscribieron directamente con el aval de su partido político.

Ese día, según datos de la Registraduría, habrá 125.000 mesas de votación instaladas en todo el país, con el fin de facilitar a los votantes el ejercicio de su derecho.

Para los colombianos en el exterior, la votación para estos comicios será del 25 al 31 de mayo.

21 de junio

En caso de que no haya un ganador el 31 de mayo será necesario realizar una segunda vuelta presidencial, cuya fecha está programada para el 21 de junio.

Ese día se medirían el pulzo los dos candidatos con mayor cantidad de votos en la primera vuelta del 31 de mayo. De ahí debería salir entonces el nombre del próximo presidente del país.