“Hay que drenar la montaña”: gobernador de Cundinamarca sobre el cierre de la vía al Llano

Este 7 de octubre se cumple un mes del cierre de la vía al Llano por cuenta de un enorme deslizamiento de tierra al ceder una montaña y todavía no hay soluciones definitivas.

Las pérdidas diarias por el cierre de esta principal vía son millonarias.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien ha estado al frente de los trabajos para la habilitación de la vía, explicó el panorama actual, tras un mes del cierre total de este importante tramo que conecta el centro del país con el Llano.

¿Cómo van los trabajos de habilitación de la vía al Llano?

Jorge Emilio Rey:

Estos trabajos deben ser de manera secuencial. Para poder hacer las obras de mitigación sobre la ladera de la montaña a manera de terraceo, que es el compromiso que ha hecho la Agencia Nacional de Infraestructura, con una inversión de $9.000.

Primero hay que drenar la montaña. Hay que construir unos canales en la parte alta, canales que todavía falta completar, y adicionalmente hacerle mantenimiento a unos pozos que la concesión hace más de 10 años construyó y que no tenían mantenimiento. Terminaron ejerciendo el efecto contrario para lo cual fueron creados.

La vía al Llano seguirá cerrada por tres meses: ¿Cómo manejan las afectaciones?

Jorge Emilio Rey:

Lo que hemos hecho con la agencia de comercialización del departamento, que tiene una flota de vehículos, 40 camiones, es ponerla a disposición de esta provincia.

Es decirle a la provincia, por favor, llámenos, pónganse en contacto con la gobernación que nosotros les vamos a prestar el servicio de transporte de manera gratuita para que ellos no tengan que pagar esos fletes tan costosos.

Hemos venido ya prestando este servicio durante la última semana y media. Hemos hecho 159 rutas. Nos ha ido muy bien. Tenemos una programación bastante consistente, pero aún tenemos cupos y espacios.