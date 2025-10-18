Bogotá realizará feria de Conexión Laboral con más de 700 vacantes para jóvenes: esta es la fecha

La Cámara de Comercio de Bogotá anunció que realizará una nueva edición de la Feria de Conexión Laboral, un espacio diseñado para fortalecer la empleabilidad del talento joven en la región y promover la vinculación entre empresas y nuevos profesionales.

Feria de Conexión Laboral en Bogotá: ¿Cuándo será?

El evento tendrá lugar el miércoles 22 de octubre de 2025, desde las 9:00 a. m., en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá.

Con el respaldo de la Vicepresidencia de Articulación Público–Privada de la CCB, la feria ofrecerá más de 700 vacantes laborales, orientadas a bachilleres, universitarios y recién graduados que buscan su primera oportunidad de empleo o prácticas profesionales.

La iniciativa se desarrolla en alianza con el Servicio Público de Empleo y contará con la participación de 17 empresas de sectores como tecnología, finanzas, consultoría, recreación y servicios.

El evento será gratuito y de libre acceso, y busca convertirse en un punto de encuentro entre empleadores y jóvenes que desean aportar al desarrollo económico de Bogotá–Región.

Previo a la feria, la Cámara de Comercio brindó dos talleres virtuales gratuitos de preparación laboral, centrados en temas como la elaboración de la hoja de vida, estrategias para entrevistas exitosas y construcción de marca personal.

Para la entidad, “este tipo de espacios son una oportunidad para que los jóvenes fortalezcan sus habilidades, conecten con empresas líderes y comiencen a construir su proyecto profesional”.

La feria se enmarca dentro del Campus de Valor Compartido y Alianzas Multiactor, evento que en 2025 celebra su versión número 11. Este espacio busca articular al sector empresarial, la academia y la fuerza laboral joven en torno a la innovación, la sostenibilidad y la transformación social.

En su edición anterior, el campus reunió a más de mil participantes, y para este año contará con estudiantes de 16 universidades del país, quienes trabajarán en retos empresariales propuestos por compañías como Scotiabank Colpatria, Bancamía, Casa Luker y Banco de Bogotá.

Además de la feria de empleo, los asistentes podrán disfrutar de foros académicos, sesiones de cocreación, actividades de networking y espacios de encuentro intergeneracional entre líderes empresariales y jóvenes talentos.