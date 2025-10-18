CANAL RCN
Colombia

Bogotá realizará feria de Conexión Laboral con más de 700 vacantes para jóvenes: esta es la fecha

La iniciativa se desarrollará en alianza con el Servicio Público de Empleo y contará con la participación de 17 empresas de sectores como tecnología, finanzas, consultoría, recreación y servicios.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
05:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Cámara de Comercio de Bogotá anunció que realizará una nueva edición de la Feria de Conexión Laboral, un espacio diseñado para fortalecer la empleabilidad del talento joven en la región y promover la vinculación entre empresas y nuevos profesionales.

Tome nota: nuevos cierres nocturnos se autorizaron en el sur de Bogotá por las obras del metro
RELACIONADO

Tome nota: nuevos cierres nocturnos se autorizaron en el sur de Bogotá por las obras del metro

Feria de Conexión Laboral en Bogotá: ¿Cuándo será?

El evento tendrá lugar el miércoles 22 de octubre de 2025, desde las 9:00 a. m., en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá.

Con el respaldo de la Vicepresidencia de Articulación Público–Privada de la CCB, la feria ofrecerá más de 700 vacantes laborales, orientadas a bachilleres, universitarios y recién graduados que buscan su primera oportunidad de empleo o prácticas profesionales.

La iniciativa se desarrolla en alianza con el Servicio Público de Empleo y contará con la participación de 17 empresas de sectores como tecnología, finanzas, consultoría, recreación y servicios.

El evento será gratuito y de libre acceso, y busca convertirse en un punto de encuentro entre empleadores y jóvenes que desean aportar al desarrollo económico de Bogotá–Región.

Previo a la feria, la Cámara de Comercio brindó dos talleres virtuales gratuitos de preparación laboral, centrados en temas como la elaboración de la hoja de vida, estrategias para entrevistas exitosas y construcción de marca personal.

Para la entidad, “este tipo de espacios son una oportunidad para que los jóvenes fortalezcan sus habilidades, conecten con empresas líderes y comiencen a construir su proyecto profesional”.

La feria se enmarca dentro del Campus de Valor Compartido y Alianzas Multiactor, evento que en 2025 celebra su versión número 11. Este espacio busca articular al sector empresarial, la academia y la fuerza laboral joven en torno a la innovación, la sostenibilidad y la transformación social.

‘Rita’ de Gaetano Donizetti llega al Festival Ópera al Parque 2025: fecha, lugar y entradas
RELACIONADO

‘Rita’ de Gaetano Donizetti llega al Festival Ópera al Parque 2025: fecha, lugar y entradas

En su edición anterior, el campus reunió a más de mil participantes, y para este año contará con estudiantes de 16 universidades del país, quienes trabajarán en retos empresariales propuestos por compañías como Scotiabank Colpatria, Bancamía, Casa Luker y Banco de Bogotá.

Además de la feria de empleo, los asistentes podrán disfrutar de foros académicos, sesiones de cocreación, actividades de networking y espacios de encuentro intergeneracional entre líderes empresariales y jóvenes talentos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Registraduría Nacional de Colombia

Elecciones para los Consejos de Juventud: conozca aquí su lugar de votación

Cúcuta

Atroces casos: tres mujeres víctimas de feminicidio en 48 horas en Cúcuta

Bogotá

VIDEO | Imágenes inéditas del cruel ataque a policías con flechas en Bogotá captadas por las bodycam

Otras Noticias

OMS

OMS urge a fortalecer la atención a ciertas enfermedades: Estas son

Según la OMS, los padecimientos ya afectan a más del 40 % de la población mundial y causan más de 11 millones de muertes cada año.

Deportivo Cali

Cali perdió la final de Copa Libertadores Femenina ante Corinthians: así fueron los penaltis

Deportivo Cali perdió la final de Copa Libertadores Femenina ante Corinthians desde la definición del punto penal.

Ciberseguridad

La lucha contra la extorsión: un reto para la sostenibilidad empresarial en Colombia

Yina Calderón

El polémico mensaje de Yina Calderón antes del combate con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4

Estados Unidos

Estados Unidos repatriará a sobrevivientes de ataque contra ‘narcos’ en el Caribe: uno es colombiano