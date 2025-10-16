Tome nota: nuevos cierres nocturnos se autorizaron en el sur de Bogotá por las obras del metro

Bogotá ha tenido que diseñar un nuevo Plan de Manejo del Tránsito, para los conductores que suelen frecuentar la Av. Villavicencio (o Av. Calle 43 sur) en las noches, luego de que la Secretaría de Movilidad autorizara el cierre total de las calzadas norte y sur entre la Av. Agoberto Mejía (o Av. Abastos) y la Carrera 80G Bis.

La solicitud fue realizada por la empresa Metro para avanzar en la construcción del viaducto de la línea 1, específicamente en el izaje de vigas de cajón, desde las 11:30 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada durante un mes, con el 15 de octubre como fecha de inicio.

¿Qué desvíos tendrán que tomar los conductores en la Av. Villavicencio, según el distrito?

Las personas que transitan en sentido occidente – oriente por la avenida Villavicencio deberán tomar la carrera 81H al sur, calle 46 sur al oriente, avenida Agoberto Mejía (avenida carrera 80) al sur, calle 47B sur al oriente, carrera 79 al norte, avenida Villavicencio al oriente o calle 45 sur al oriente y carrera 78 al norte por donde se empalmarán con su recorrido habitual.

Quienes se movilizan en sentido oriente – occidente por la avenida Villavicencio, deberán tomar la carrera 79 al norte, calle 42A sur/diagonal 42A sur al occidente y carrera 81G al sur por donde se empalmarán con su recorrido habitual.

Los ciudadanos que circulan en sentido oriente – occidente por la avenida Villavicencio, podrán tomar la carrera 78 al sur, calle 45 sur al occidente, carrera 79 al norte, calle 42A sur/diagonal 42A sur al occidente y carrera 81G al sur por donde se empalmarán con su recorrido habitual.

Otros cierres por la construcción del metro afectarán la ciudad en los siguientes meses:

El pasado martes, 7 de octubre, iniciaron los cierres, de 10:00 de la noche a 4:00 de la mañana, en la Autopista Sur, entre la Calle Octava y la Av. Primera de Mayo, que se extenderán hasta abril del 2026, “para avanzar en la construcción de la estación de integración número 9, específicamente, en el izaje de vigas cajón y vigas metálicas, para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá”.

Los tramos afectados, según la alcaldía, serán: 1. la calzada mixta y de Transmilenio en sentido norte – sur de la autopista Sur entre calle 8 sur y avenida Primero de Mayo, 2. la calzada Transmilenio en sentido sur – norte de la autopista Sur entre la avenida Primero de Mayo y la calle 8 sur y 3. la calzada mixta en sentido sur - norte de la autopista Sur entre calle 30 sur y calle 8 sur.