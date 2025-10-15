CANAL RCN
Tendencias

‘Rita’ de Gaetano Donizetti llega al Festival Ópera al Parque 2025: fecha, lugar y entradas

Se estrena en Bogotá de “Rita, ou Le mari battu”, una ópera en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes.

‘Rita’ de Donizetti Festival Ópera al Parque 2025 Teatro Colón Bogotá
Foto: Filarmónica de Bogotá

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
05:29 p. m.
El Teatro Colón se prepara para recibir un evento cultural de primer orden: el debut de la ópera cómica ‘Rita’ de Gaetano Donizetti en Colombia.

Esta joya del género opéra comique, con libreto original de Gustave Vaëz, aterriza en Bogotá como parte destacada de la programación del Festival Ópera al Parque 2025.

Interpretada por la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de la Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del maestro Luis Fernando Madrid, esta versión de Rita contará con la participación de destacados artistas como la soprano australiana Camilla Wright y, desde Colombia, el tenor Julián Eduardo Vargas Vinasco y el bajo Hyalmar Mitrotti.

Este año, el festival reúne a artistas ganadores del Programa Distrital de Estímulos, intérpretes emergentes y voces reconocidas del canto lírico nacional e internacional, así como agrupaciones de la red de orquestas de la Filarmónica de Bogotá. Juntos darán vida a una propuesta artística viva, incluyente y contemporánea, que acerca la ópera a todos los públicos.

Las funciones de este montaje en un solo acto están programadas para el jueves 16 y el sábado 18 de octubre a las 7:30 p. m.

‘Rita’ de Donizetti Festival Ópera al Parque 2025 Teatro Colón Bogotá
Foto: ‘Rita’ de Donizetti Festival Ópera al Parque 2025.

Talento internacional y nacional en el Teatro Colón

Esta puesta en escena, de aproximadamente 70 minutos de duración, promete una experiencia musical y teatral de alta calidad.

El elenco reúne voces destacadas, incluyendo a la aclamada soprano australiana Camilla Wright, al tenor nacional Julián Eduardo Vargas Vinasco y al bajo Hyalmar Mitrotti.

La música, columna vertebral de la obra, estará a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, bajo la batuta del director Luis Fernando Madrid. Rita, o El marido maltratado (Rita, ou Le mari battu), título original de la obra, es una comedia ligera compuesta en 1840 y estrenada póstumamente en París en 1860.

El enfoque de la ópera cómica ‘Rita’ de Gaetano Donizetti la convierte en una pieza ideal no solo para los melómanos, sino también para quienes se acercan por primera vez al mundo de la lírica, gracias a su estructura ágil y humor accesible.

¿Cómo adquirir entradas para ver la obra?

El espectáculo, que marca la presentación por primera vez en Colombia de esta obra con artistas de trayectoria internacional, se perfila como uno de los más atractivos del circuito cultural capitalino.

Los interesados en asistir al Teatro Colón, Centro Nacional de las Artes, pueden adquirir sus boletas a través de la plataforma TuBoleta o directamente en las taquillas del teatro.

Los precios de las entradas oscilan entre $50.000 y $200.000, ofreciendo diversas opciones para disfrutar de esta aclamada ópera cómica ‘Rita’ de Gaetano Donizetti.

