¿Cuándo es y cómo inscribirse en la XIV Carrera Atlética 10K en Funza?

El municipio de Funza, Cundinamarca, se prepara para convertirse en epicentro del deporte regional con la realización de la XIV Carrera Atlética 10K, un evento que busca consolidarse como una de las principales plataformas para la promoción de la actividad física y los estilos de vida saludables en el país.

La competencia, organizada por la Administración Municipal en articulación con el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (Cundeportes), se llevará a cabo el próximo 26 de abril de 2026.

La jornada deportiva convocará a corredores de diferentes regiones de Colombia, quienes encontrarán en este municipio de la sabana un escenario diseñado para ofrecer una experiencia competitiva de alto nivel.

Carrera Atlética 10K en Funza: ¿Cuándo es?

Más allá de la carrera, la iniciativa se enmarca en una estrategia institucional que busca posicionar a Funza como referente en el ámbito deportivo, turístico y social.

Se trata de un evento para fortalecer el tejido comunitario a través del deporte, integrando a distintos sectores de la población en torno a una actividad que promueve bienestar y desarrollo humano.

Desde la organización destacan que esta carrera no solo impulsa la práctica deportiva, sino que también responde a políticas públicas orientadas a la transformación social.

La competencia se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril de 2026, convocando a corredores en las categorías de:

Categoría Infantil

Categoría Juvenil

Categoría Abierta

Categoría Élite

Categorías Máster y Veteranos (segmentadas por edades)

Categoría para personas con discapacidad

Los interesados en participar podrán inscribirse a través de la plataforma oficial dispuesta por la organización: https://www.liatlecun.com/funza10k

Desde ya, las autoridades recomiendan realizar el proceso con anticipación, teniendo en cuenta que el evento cuenta con un cupo limitado de participantes.

En ese sentido, el evento se proyecta como un espacio de encuentro que fomenta la convivencia, la inclusión y la participación ciudadana.

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Categorías para todos los niveles en la Carrera Atlética 10K Funza

Uno de los aspectos clave de la XIV Carrera Atlética Funza 10K es su enfoque inclusivo. La competencia contará con una estructura de categorías diseñada para garantizar la participación amplia y equitativa, teniendo en cuenta variables como la edad, el nivel de rendimiento y condiciones diferenciales.

Entre las categorías habilitadas se encuentran la infantil, juvenil, abierta y élite, así como segmentos máster y veteranos organizados por rangos etarios. Además, el evento incluye una categoría especial para personas con discapacidad, reafirmando su compromiso con la inclusión en el deporte.

Cada grupo contará con recorridos definidos bajo criterios técnicos, adaptados a las capacidades de los participantes. Sin embargo, el eje central de la jornada será la prueba principal de 10 kilómetros, que reunirá a corredores con distintos niveles de experiencia en un mismo circuito competitivo.

La llegada de atletas de diversas regiones convierte esta carrera en una vitrina para el municipio, que busca proyectarse más allá del ámbito local. La realización de eventos de esta magnitud contribuye al posicionamiento de Funza como destino deportivo, al tiempo que dinamiza su entorno social y turístico.