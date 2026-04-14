CANAL RCN
Colombia Video

Videos revelan el ingreso de cajas de cerveza por guardias del Inpec y reclusos en cárcel de máxima seguridad

Video revela cómo un dragoneante transporta pacas de cerveza para lo que serían celebraciones internas entre los privados de la libertad.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
01:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un video conocido por Noticias RCN muestra a un dragoneante del Inpec ingresando cajas de cerveza a una cárcel de máxima seguridad, evidenciando las irregularidades que se registran en diferentes centros penitenciarios del país.

Fotos exclusivas de lo que sería una tarde de hamburguesas y ‘prepagos’ en la cárcel de Itagüí
RELACIONADO

Fotos exclusivas de lo que sería una tarde de hamburguesas y ‘prepagos’ en la cárcel de Itagüí

Las imágenes revelan cómo el funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario carga una a una las cajas de cerveza destinadas al interior del centro penitenciario.

Al otro lado, dos internos organizan varias cajas para ingresarlas a lo que serían las celebraciones de Navidad dentro del recinto de alta seguridad.

"10.000 millones por su cabeza": concejal Andrés Tobón denunció amenazas tras destapar escándalo en cárcel de Itagüí
RELACIONADO

"10.000 millones por su cabeza": concejal Andrés Tobón denunció amenazas tras destapar escándalo en cárcel de Itagüí

Evidencias clave de excesos y lujos en cárceles del país

Múltiples escándalos que involucran desde fugas hasta el ingreso de elementos prohibidos, pasando por incautaciones de celulares y bebidas alcohólicas, se han evidenciado en diversos establecimientos penitenciarios.

Las quejas reportan varias situaciones similares en diferentes centros penitenciarios, donde se evidencia la colaboración entre guardias y reclusos para el ingreso de elementos no autorizados.

No obstante, quienes han presentado las denuncias continúan esperando los resultados de las investigaciones correspondientes.

Esta demora en los procesos disciplinarios genera preocupación sobre la efectividad de los mecanismos de control interno del instituto carcelario.

Fiscalía compulsó copias para que se investigue a Nelson Velásquez tras fiesta en cárcel de Itagüí
RELACIONADO

Fiscalía compulsó copias para que se investigue a Nelson Velásquez tras fiesta en cárcel de Itagüí

¿No hay máxima seguridad en las cárceles?

El caso pone en evidencia las fallas en los protocolos de seguridad de las cárceles de máxima seguridad, donde supuestamente existen controles más estrictos para evitar este tipo de situaciones.

La participación de un funcionario del Inpec en el ingreso de bebidas alcohólicas plantea interrogantes sobre la supervisión del personal y los mecanismos de rendición de cuentas.

Las celebraciones dentro de los centros penitenciarios con elementos prohibidos no solo representan una violación a las normas carcelarias, sino que también evidencian una red de complicidad que socava la autoridad institucional y la función de resocialización que deberían cumplir estos establecimientos en el sistema penal colombiano.

¿Lo volvieron costumbre? Las otras parrandas en la cárcel de Itagüí: “Hamburguesas y prepagos”
RELACIONADO

¿Lo volvieron costumbre? Las otras parrandas en la cárcel de Itagüí: “Hamburguesas y prepagos”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

"No me pidan perdón": dolorosa reacción de madre a condena de asesinos de su hijo de 6 años

Cárceles en Colombia

Fotos exclusivas de lo que sería una tarde de hamburguesas y ‘prepagos’ en la cárcel de Itagüí

Santander

Bloqueos por avalúo catastral desploman en 27% los ingresos de la Central de Abastos de Bucaramanga

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 14 de abril

Super Astro Sol hoy martes 14 de abril: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Enfermedades

Calambres estomacales: uno de los síntomas detrás de la gastroenteritis vírica

Esta infección intestinal puede ser mortal en el caso de los bebés, adultos mayores o personas con el sistema inmune comprometido.

Artistas

Julión Álvarez se presentará por primera vez en Colombia: fecha, lugar y trayectoria

Medio oriente

Más de 10 000 militares estadounidenses participan en bloqueo naval contra Irán

Atletismo

Carrera Árboles para Mi País 2026: así puede participar en este evento ambiental en Tocancipá