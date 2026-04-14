Videos revelan el ingreso de cajas de cerveza por guardias del Inpec y reclusos en cárcel de máxima seguridad

Un video conocido por Noticias RCN muestra a un dragoneante del Inpec ingresando cajas de cerveza a una cárcel de máxima seguridad, evidenciando las irregularidades que se registran en diferentes centros penitenciarios del país.

Las imágenes revelan cómo el funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario carga una a una las cajas de cerveza destinadas al interior del centro penitenciario.

Al otro lado, dos internos organizan varias cajas para ingresarlas a lo que serían las celebraciones de Navidad dentro del recinto de alta seguridad.

Evidencias clave de excesos y lujos en cárceles del país

Múltiples escándalos que involucran desde fugas hasta el ingreso de elementos prohibidos, pasando por incautaciones de celulares y bebidas alcohólicas, se han evidenciado en diversos establecimientos penitenciarios.

Las quejas reportan varias situaciones similares en diferentes centros penitenciarios, donde se evidencia la colaboración entre guardias y reclusos para el ingreso de elementos no autorizados.

No obstante, quienes han presentado las denuncias continúan esperando los resultados de las investigaciones correspondientes.

Esta demora en los procesos disciplinarios genera preocupación sobre la efectividad de los mecanismos de control interno del instituto carcelario.

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¿No hay máxima seguridad en las cárceles?

El caso pone en evidencia las fallas en los protocolos de seguridad de las cárceles de máxima seguridad, donde supuestamente existen controles más estrictos para evitar este tipo de situaciones.

La participación de un funcionario del Inpec en el ingreso de bebidas alcohólicas plantea interrogantes sobre la supervisión del personal y los mecanismos de rendición de cuentas.

Las celebraciones dentro de los centros penitenciarios con elementos prohibidos no solo representan una violación a las normas carcelarias, sino que también evidencian una red de complicidad que socava la autoridad institucional y la función de resocialización que deberían cumplir estos establecimientos en el sistema penal colombiano.