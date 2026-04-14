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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 14 de abril

Super Astro Sol hoy martes 14 de abril: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 14 de abril
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
01:43 p. m.
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El juego de suerte y azar sigue despertando expectativa entre miles de colombianos. Este martes 14 de abril de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo del Super Astro Sol, uno de los más populares del país. Como es habitual, los jugadores estuvieron atentos al resultado con la esperanza de acertar la combinación ganadora y llevarse un importante premio.

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A continuación, le contamos los números que marcaron la suerte en esta jornada y cómo quedó el resultado oficial del sorteo más reciente.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 14 de abril: número ganador

De acuerdo con la información del sorteo, el resultado del Super Astro Sol de este martes quedó de la siguiente manera:

  • Signo: XXXX
  • Número ganador: XXXX.
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Estos fueron los datos que definieron a los ganadores del día. Recuerde que para reclamar el premio es necesario acertar tanto el número como el signo correspondiente.

¿Cómo reclamar y jugar Super Astro Sol?

Los ganadores del Super Astro Sol deben acercarse a un punto autorizado con su tiquete original para iniciar el proceso de reclamación. Es importante verificar los resultados únicamente en canales oficiales y evitar caer en información falsa.

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Este juego permite a los participantes elegir un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco, lo que aumenta las probabilidades frente a otros sorteos. Además, cuenta con sorteos diarios que mantienen activa la participación de los apostadores.

El Super Astro Sol se ha consolidado como una alternativa atractiva dentro de los juegos de azar en Colombia, gracias a su dinámica sencilla y premios que pueden cambiar la vida de quienes aciertan la combinación.

Como siempre, se recomienda jugar con responsabilidad y estar atentos a los próximos sorteos, donde la suerte puede volver a sonreírle a cualquier participante en el país.

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