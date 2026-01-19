CANAL RCN
Colombia

Arrancan las obras de la ciclorruta Funza–Siberia, la más ancha de Colombia

El corredor Funza–Siberia inicia una transformación histórica con la construcción de la ciclorruta que conectará municipios clave y beneficiará a cerca de 9.000 ciclistas diarios.

Foto: Gobernación de Cundinamarca

Noticias RCN

enero 19 de 2026
08:58 a. m.
Cundinamarca dio un paso decisivo hacia la movilidad sostenible con el inicio de las obras de la ciclorruta entre Funza y Siberia, un proyecto que rompe los estándares de la infraestructura vial en Colombia.

Con un ancho de 3,80 metros, la obra se convierte en la ciclorruta más ancha del país y en un referente nacional para la protección de los usuarios de la bicicleta.

La intervención, liderada por la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Funza, responde a una necesidad histórica en uno de los corredores industriales más transitados de la Sabana Occidente.

A diario, cerca de 9.000 trabajadores utilizan la bicicleta como medio de transporte para llegar a sus empleos, enfrentándose a altos riesgos viales en una vía diseñada originalmente para el tráfico pesado.

Seguridad vial para biciusuarios como prioridad en la vía Funza - Siberia

El proyecto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta el contexto del corredor Funza–Siberia, donde recientemente se han registrado 370 incidentes viales. Esta cifra encendió las alertas de las autoridades, que priorizaron una solución estructural para reducir la siniestralidad y garantizar desplazamientos seguros.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil, destacó el impacto social de la obra:

Esta obra es una necesidad histórica en nuestro municipio. Le dice a los biciusuarios de esta región que trabajamos por su salud y seguridad.

El diseño contempla la segregación total de los ciclistas, separándolos del flujo vehicular pesado y reduciendo significativamente el riesgo de accidentes.

La inversión que requirió la ciclorruta más ancha Colombia

La construcción de este tramo de la ciclorruta demanda una inversión de $27.700 millones, resultado de un esquema de cofinanciación que articula recursos de distintos niveles del Estado.

A nivel nacional, se destinan $83.380 millones para el gran proyecto regional de cicloinfraestructura; la Gobernación de Cundinamarca aporta $17.000 millones para el cierre financiero del plan, mientras que la Alcaldía de Funza suma $1.200 millones para las adecuaciones en su jurisdicción.

Este esfuerzo conjunto refleja una apuesta por transformar la movilidad regional y consolidar una red segura que priorice a los actores más vulnerables de la vía.

Las obras que arrancan este 19 de enero comprenden la intervención de 6,41 kilómetros del corredor, de los cuales 5,29 kilómetros corresponden a Funza y 1,25 kilómetros a Tenjo. Este tramo hace parte de un circuito regional de 25 kilómetros que conectará a Funza, Mosquera y Madrid, extendiéndose hasta el sector de El Corzo.

La ciclorruta contará con especificaciones técnicas de última generación. Se instalarán 320 luminarias solares que permitirán una iluminación autónoma y sostenible, clave para quienes transitan en horas de la madrugada o la noche. Además, se construirán andenes de 1,80 metros exclusivos para peatones, evitando la circulación compartida con ciclistas o vehículos.

Uno de los componentes más relevantes del proyecto es el puente sobre el humedal Gualí, una estructura que garantiza la continuidad del trayecto ciclístico sin afectar el entorno ambiental, integrando la obra a criterios de sostenibilidad y protección ecológica.

