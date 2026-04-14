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Los asesinos del profesor Neill Cubides eran taxistas ‘legales’: cronología exacta del atroz crimen

Los cuatro detenidos tenían tarjetón de taxista y antecedentes judiciales. Recorrieron 39 kilómetros torturando a la víctima antes de incinerarla.

Yhonay Díaz

abril 14 de 2026
02:07 p. m.
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La investigación criminal reveló que los responsables del asesinato del profesor universitario Neill Cubides, ocurrido el 15 de enero en Bogotá, poseían certificación legal para operar como taxistas, lo que utilizaban como fachada para cometer delitos.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán confirmó que tres de los cuatro capturados contaban con tarjetón de taxista.

Los capturados fueron identificados como alias Cabezón, Pipo, Chirri y Pecueca, todos con antecedentes judiciales por hurto, secuestro extorsivo, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Alias Chirri había sido capturado en 2024 por participar en casos de ‘paseo millonario’, pero quedó en libertad por vencimiento de términos, reincidiendo un mes después en el secuestro y homicidio de Cubides.

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Cronología exacta del atroz crimen del profesor Neill Cubides

Las autoridades reconstruyeron mediante videos de seguridad la ruta completa del crimen.

El profesor abordó el taxi conducido por alias Cabezón a la salida de la clínica El Country. Durante un recorrido de 39 kilómetros hasta el sector de Los Laches en Usme, la víctima fue sometida a torturas sistemáticas.

"Estos delincuentes son los que inician generando golpes, generando heridas cortopunzantes, generando la tortura", detalló el alcalde Galán sobre el modus operandi de los captores.

Los victimarios pasearon al profesor por diversos cajeros automáticos en el sector de Venecia, donde lograron sustraerle 10 millones de pesos.

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Compraron gasolina un una E/S en el sur para quemarlo

Alias Pecueca compró gasolina en una estación de servicio de la localidad de Kennedy, combustible que posteriormente fue utilizado para incinerar el cuerpo de Cubides en un intento por desaparecer la evidencia del crimen.

Las autoridades localizaron los restos en el punto donde fue abandonado.

"Muchas veces juegan ese rol de que en el día son taxistas y en la noche delincuentes", explicó Galán sobre la doble vida que llevaban los capturados, quienes aprovechaban la legitimidad que les otorgaba la certificación para cometer sus fechorías.

Un dato relevante vincula este caso con el ‘paseo millonario’ que vivió Diana Ospina: el dueño de los taxis que posteriormente alquilaba para uso de los delincuentes es la misma persona en ambos casos, lo que sugiere una posible red criminal organizada que opera bajo la fachada del servicio de transporte público.

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