Ya está en Cartagena el primer tren del metro de Bogotá

Con una foto del barco en el que llegó, el alcalde Carlos Fernando Galán celebró la noticia.

septiembre 02 de 2025
06:18 a. m.
Sobre la media noche del martes, 2 de septiembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, realizó un anunció que los colombianos llevan tiempo esperando: “El primer tren del metro de Bogotá está en Colombia. El barco”, en el que fue enviado desde China, “ya llegó al puerto” de Cartagena.

El primer tren con sus seis vagones fue despachado del puerto de puerto de Qingdao en China, el pasado 3 de agosto, en el barco de bandera francesa Everglade. Ahora, tendrá que viajar por tierra hasta Bogotá en donde será unificado para iniciar pruebas en el 2026.

Para el 2028, cuando el sistema metro entre en operaciones, contará con 30 trenes, cada uno con seis vagones, y capacidad total para 1.800 pasajeros, que podrán ir de la Av. Villavicencio con carrera 93 a la Av. Caracas con calle 72, en apenas 28 minutos.

Se trata de un recorrido de 23.9 kilómetros, con 16 estaciones que, en transporte público convencional puede tardar hasta dos horas y cuarenta minutos en completarse.

Montaje del metro sigue en marcha:

Antes de que el año termine, se espera que al menos otros tres trenes del metro lleguen al país, vía marítima, para ser transportados hacia la capital del país por tierra.

Bogotá los verá movilizándose por la primera línea el 2026 y en el 2027 realizarán la ruta blanca: 2.5000 kilómetros de recorrido, sin pasajeros, por el viaducto, para asegurar su funcionalidad.

Desde ya, la ciudad se prepara para iniciar el proyecto de la línea 2, que irá de la calle 72 a Suba y Engativá, de manera subterránea. Pero, por ahora, se concentra en poner en marcha el metro y tener listas sus estaciones:

  • E1: Avenida Villavicencio. Carrera 94 - Carrera 93
  • E2: Avenida Villavicencio. Carrera 86B - Carrera 86G
  • E3: Avenida Villavicencio. Carrera 80D-Carrera 80G
  • E4: Avenida Primero de mayo. Calle 42 sur - Calle 42c sur
  • E5: Avenida Primero de mayo. Calle 40 sur - Calle 39 sur
  • E6: Avenida Primero de mayo. Av Boyacá - carrera 72c
  • E7: Avenida Primero de mayo. Av 68 - Carrera 52c
  • E8: Avenida Primero de mayo. - Glorieta carrera 50
  • E9: NQS. Diagonal 16 sur - Calle 17A bis sur
  • E10: Calle 1 Carrera 24 - Carrera 24c
  • E11: Avenida Caracas. Calle 2 -calle 3
  • E12: Avenida Caracas. Calle 11 - Calle 13
  • E13: Avenida Caracas. Calle 24A - Calle 26
  • E14: Avenida Caracas. Calle 42 - Calle 44
  • E15: Avenida Caracas. Calle 61-calle 63
  • E16: Avenida Caracas. Calle 72- calle74
