¿Cuándo se abrirá la vía al Llano? Esto dijo el Gobernador de Cundinamarca sobre el panorama

El cierre de la vía Bogotá-Villavicencio continúa generando preocupación y pérdidas millonarias, sin una fecha clara para su reapertura. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ofreció un panorama desalentador en entrevista con Noticias RCN.

"Lo que les puedo contar es que el concesionario viene trabajando, removiendo el material que se encuentra sobre la vía principal, pero sin duda durante los últimos días, inclusive ayer, se ha evidenciado que se sigue desprendiendo material de la montaña", explicó Rey.

Sin fecha clara para reapertura de la vía al Llano

Las filtraciones de agua en la parte alta de la montaña aumentan el peso y provocan más deslizamientos.

Según el gobernador, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario han informado que "no se prevé una apertura en condiciones normales de la vía en los próximos días". Esta situación genera una gran incertidumbre sobre el tiempo que tomará la reparación del corredor.

El gobernador también expresó su preocupación por la falta de inversiones prometidas por el Gobierno Nacional. "Cuando arrancamos el gobierno junto con la gobernadora del Meta, hablamos con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Hacienda, se identificaron más de 96 puntos críticos, se dio la palabra por parte del Gobierno Nacional de priorizar la inversión en 16 de estos. Hasta el momento tan solo se han atendido 4 puntos", señaló.

Pérdidas diarias por el cierre en la vía al Llano superan los 20 mil millones de pesos

El gobernador advirtió que el punto actual de cierre, en el sector de la herradura vereda Caraza, no estaba entre los 96 identificados inicialmente. Esto sugiere que podrían surgir más *problemas imprevistos* en el futuro, afectando aún más la competitividad del país.

Las consecuencias económicas del cierre son significativas. "Las pérdidas diarias en este corredor son de 20 mil millones de pesos", afirmó Rey. Además, se esperan repercusiones en la central de abastos, con posible escasez de alimentos y especulación de precios.

El gobernador hizo un llamado a tomar "decisiones estructurales" para evitar que lluvias fuertes provoquen cierres recurrentes. "No puede ser que una lluvia nos vuelva a acoger desprevenidos. Se cierra media Colombia", enfatizó.

La situación también afecta a los viajeros, con un aumento en los precios de los tiquetes de bus y avión para quienes necesitan viajar por emergencias o citas médicas.

Rey concluyó expresando su esperanza de obtener respuestas rápidas de la ANI y el concesionario sobre los tiempos de intervención, en medio de un clima de incertidumbre.