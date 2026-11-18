El presidente Abelardo de la Espriella se refirió públicamente, por primera vez, las presuntas irregularidades en la contratación de varias mujeres durante el gobierno de Gustavo Petro, en lo que se conoce como el caso de los ‘sexocontratos’.

El mandatario hizo estas declaraciones tras sostener una reunión con la fiscal general Luz Adriana Camargo.

En el encuentro la fiscal anunció la creación de un bloque de búsqueda anticorrupción en el que estarían incluidos el escándalo de los ‘sexocontratos’ y la presunta infiltración en el DNI.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella de los presuntos ‘sexocontratos’ de Petro?

Estamos hablando de la corrupción, primero. Los ‘sexocontratos’, ya viene todo el dossier. Son cerca de 48 personas las que están en ese tema.

Según el presidente, estas contrataciones irregulares habrían sido realizadas presuntamente como pago por favores sexuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El mandatario indicó que se está entregando a la Fiscalía un expediente completo con las pruebas relacionadas con este caso.

"Es decir, se contrataron a 48 personas buscando favores sexuales", dijo el presidente durante su intervención en el búnker de la Fiscalía.

De la Espriella habló de la presunta infiltración en el DNI

Además de los ‘sexocontratos’, De la Espriella mencionó otro tema de investigación relacionado con presuntas interferencias del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) en procesos electorales pasados.

"La infiltración del DNI también viene", señaló el mandatario, sugiriendo que se entregaría información adicional sobre este caso.

El presidente De la Espriella también hizo referencia a lo que calificó como una serie de irregularidades del gobierno anterior:

"Todos los días aparece un escándalo, un robo", señaló el mandatario.