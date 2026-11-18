Durante el desarrollo de la Milagro Week en Nueva York, el Gobierno informó que Rionegro tendrá una nueva terminal aérea.

El propósito de este evento es atraer a inversores extranjeros al país, principalmente para proyectos de transporte. Muestra de ello es que el país recibirá 1.500 millones de dólares con el propósito de modernizar seis aeropuertos.

¿Qué novedades tendrá el aeropuerto?

Uno de los beneficiados será el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, el cual le sirve a Medellín y es clave en el resto de Antioquia. Con la inversión, puede ser uno de los mejores en el continente.

Se espera que los recursos permitan ampliar la pista, construir nuevas calles para salida rápida, darle vida a una nueva terminal de 104 mil metros cuadrados, contar con 28 posiciones de contacto que ayuden con el desembarque y abordaje de pasajeros, y la recomendación de la infraestructura.

Estas adecuaciones han estado planeadas desde el inicio de septiembre, después de que el Gobierno hiciera una visita con el fin de analizar el estado en el que se encuentra.

Seis aeropuertos tendrán mejoras

Los otros aeropuertos contemplados para recibir mejoras son los de Medellín, Montería, Quibdó, Carepa y Corozal. En el de la capital cordobesa, por ejemplo, se extenderá la terminal, se mejorarán los canales para evitar inundaciones y habrá reparaciones.

Cabe recordar que, de acuerdo con un informe de Grupo Cibest, este aeropuerto opera con el 30 % por encima de su capacidad. Con corte a agosto, entre 2025 y 2026 hubo más de 51 millones de pasajeros por esta terminal, una cifra histórica.

Solamente teniendo en cuenta el periodo de enero a septiembre de 2026, hubo movilización de 44.1 millones de pasajeros, un 4.2 % más en comparación con el mismo intervalo del año anterior.

A esto se suma que hubo incrementos considerables en el tráfico proveniente del exterior, pasando de 26 % a finales de 2021 a 39 % en agosto de 2026.