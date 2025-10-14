Caballo se desbocó en medio de una cabalgata en Villavicencio y dejó varios heridos

La cabalgata del sábado 11 de octubre en Villavicencio, organizada por la administración del alcalde Alex Baquero, terminó en tragedia.

Un caballo, aparentemente alterado por las condiciones del evento, se desbocó en plena vía principal, golpeando a varios asistentes y dejando múltiples heridos.

Caballo se desbocó en medio de una cabalgata en Villavicencio

La plataforma ALTO, defensora de los derechos de los animales, reportó el incidente en su cuenta oficial de X con este mensaje:

HORROR en la cabalgata del sábado 11 de octubre en Villavicencio, evento promovido por el alcalde Alex Baquero. Varias personas resultaron heridas luego de que un caballo maltratado saliera corriendo del desespero.

De acuerdo con los testigos, el animal, desesperado y fuera de control, emprendió una carrera en medio de la multitud, arremetiendo contra quienes se encontraban a su paso.

¿Qué se sabe de los heridos en la cabalgata de Villavicencio?

En su recorrido, golpeó brutalmente a varios asistentes. Un joven perdió el conocimiento tras recibir una patada; un niño sufrió la pérdida de piezas dentales y un hombre terminó con una fractura.

Pese a la gravedad del hecho, hasta ahora no se conoce con certeza qué ocurrió con el caballo.

Personas presentes en el evento aseguraron que el animal terminó cayendo en una alcantarilla en medio de su huida, aunque no existe confirmación oficial sobre su estado ni sobre si fue rescatado.

Ya habían advertido riesgos de la realización de la cabalgata

Organizaciones defensoras de los animales alertaron sobre los riesgos de realizar una cabalgata en condiciones inadecuadas y con jinetes que, según denuncias, habrían estado bajo los efectos del alcohol.

La senadora Esmeralda Hernández, reconocida por su labor en defensa de los animales y el medio ambiente, se pronunció:

Advertí sobre la nefasta cabalgata en Villavicencio, pero el alcalde Alex Baquero se hizo de oídos sordos. Aquí están los resultados: un caballo desbocado, personas lesionadas y múltiples casos de maltrato animal en el marco del recorrido. Y por si fuera poco, quien está detrás de la organización, Germán Eduardo Ayala Amaya, es un condenado por corrupción. Presentaremos las denuncias ante las autoridades competentes.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento detallado sobre el número de heridos ni sobre el destino de los animales involucrados.