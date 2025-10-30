¿Cuánto cuesta navegar el río Magdalena en el nuevo crucero de lujo AmaMelodía?

El reciente zarpe del AmaMelodía desde el Muelle de La Bodeguita en Cartagena de Indias marca un hito para el turismo de alto nivel en Colombia. Esta embarcación de AmaWaterways es la segunda en recorrer el río Magdalena, reforzando la estrategia para consolidar a Bolívar como el centro del turismo fluvial de lujo en el país.

El viaje, enfocado en la inmersión cultural y el confort exclusivo, tiene una duración de siete noches. El costo para acceder a esta experiencia parte desde los USD 3.839 por persona, lo que equivale aproximadamente a 14.7 millones de pesos colombianos.

Dependiendo del tipo de cabina y la fecha seleccionada, la tarifa puede ascender hasta los USD 5.838 (cerca de 22.5 millones de pesos colombianos). Adicionalmente, la compañía ofrece planes pre y post-crucero en destinos como Medellín, Cartagena o Ciudad de Panamá.

Detalles del lujo fluvial: capacidad, camas y servicios del AmaMelodía

El AmaMelodía fue diseñado para ofrecer una experiencia íntima y espaciosa, con foco en las vistas panorámicas del Magdalena, el principal afluente de Colombia.

Capacidad: 64 pasajeros (un crucero íntimo).

Tripulación: 36 miembros (8 náuticos, 28 hoteleros) para una atención personalizada.

Alojamiento: 32 habitaciones (entre 22 y 28 m 2 ) con doble balcón (francés y exterior) para maximizar la visual del río.

) con doble balcón (francés y exterior) para maximizar la visual del río. Gastronomía: Ofrece cocina latinoamericana de inspiración local y platos occidentales en el restaurante principal, además de cenas de especialidad al aire libre.

Entretenimiento y Relax: El navío cuenta con piscina en la cubierta de luna, servicios de masaje y música en vivo en el salón principal.

La alta demanda es notable: según el gobernador Yamil Arana, los itinerarios del AmaMelodía ya están completamente vendidos por los próximos años, reflejando la confianza y el interés internacional en este segmento.

El Recorrido que impulsa a Bolívar y la cultura del Caribe

El itinerario de siete días incluye paradas culturales clave que muestran la profundidad de la región:

Gambote (incluye Palenque).

San Basilio de Palenque (patrimonio cultural).

Mompox (ciudad colonial e histórica).

Otros municipios como Calamar, Santa Bárbara de Pinto, Usiacurí y Magangué.

Este proyecto, que ya tiene como precedente exitoso al AmaMagdalena (con 15 travesías exitosas), busca mostrar una versión de Bolívar “menos conocida, pero igual o más bonita” que sus tradicionales destinos de playa, diversificando la oferta turística y consolidando a la región como un destino de referencia mundial.