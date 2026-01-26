Esta es la costosa sanción que podría enfrentar si lo encuentran mal parqueado en Bogotá

Basta con que un vehículo se estacione en un sitio no permitido para que otros conductores empiecen a imitar la conducta. Así lo aseguran quienes transitan a diario por las principales vías de la ciudad, donde el mal parqueo se ha convertido en una de las causas más repetidas de trancones, reducción de carriles y afectaciones directas al transporte público, taxis y vehículos particulares.

La escena se repite: un carro detenido donde no debe, otro que se suma detrás y, en cuestión de minutos, un carril menos para circular.

¿Qué está pasando con los mal parqueados en Bogotá?

“Yo he escuchado a mucha gente diciendo, no, si él parqueó ahí, yo me voy detrás porque el primero que se llevaba la grúa, me iba de adelante”, relatan conductores que reconocen que esta práctica se ha normalizado.

Sin embargo, advierten que esa lógica no solo es equivocada, sino que puede salir muy cara.

El Distrito ha encendido las alarmas y asegura que durante este año se han realizado más de 15.000 operativos, los cuales han dejado como resultado más de 60.000 comparendos y más de 15.000 vehículos inmovilizados por estacionarse en lugares prohibidos.

Los propios conductores califican a quienes cometen esta infracción como “malparqueados” y coinciden en que el impacto sobre la movilidad es grave.

Se obstaculiza mucho el ingreso a los centros comerciales y todo, hasta por las vías. Toca levantarlos con las grúas, ahí es donde la movilidad tiene que trabajar, levantarlos.

¿Cuánto vale la multa por mal parqueo en Bogotá?

Más allá del caos vial, el castigo económico es contundente. La infracción por estacionarse en sitios no permitidos corresponde a la C02, que tiene un valor de 633.200 pesos.

Y la sanción puede ser aún más grave: si el conductor no se encuentra presente, el vehículo es considerado abandonado y podría ser inmovilizado, lo que implica asumir todos los gastos adicionales que ese procedimiento conlleva.