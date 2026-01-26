CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Agente de tránsito fue brutalmente golpeado en pleno Carnaval en Puerto Colombia

Tras los hechos, tres personas resultaron capturadas.

Valentina Bernal

enero 26 de 2026
07:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grave hecho de intolerancia empañó una celebración relacionada con el Carnaval. Allí, varios agentes de tránsito fueron víctimas de una violenta agresión mientras cumplían su labor en el municipio de Puerto Colombia.

Hombre golpeó e intentó quemar viva a su expareja y a su hijo menor en Magangué
RELACIONADO

Hombre golpeó e intentó quemar viva a su expareja y a su hijo menor en Magangué

Agentes de Tránsito fueron agredidos en celebración del Carnaval en Puerto Colombia

Los hechos se registraron en el corregimiento de Salgar, específicamente en el balneario de esta población, donde se llevaba a cabo la coronación de la reina del carnaval del municipio.

De acuerdo con la información conocida, el evento hacía parte de un recorrido festivo que inició en el sector de Sabanilla, continuó en Salgar y posteriormente se dirigía hacia la plaza principal.

Durante el desarrollo de la actividad, agentes de tránsito se encontraban desplegados en la zona con el objetivo de regular la movilidad, debido a la alta afluencia de vehículos que se concentraron en el balneario como consecuencia de la celebración.

En medio de este operativo, se presentó una riña entre varios ciudadanos y los funcionarios encargados del control vial.

Según confirmaron las autoridades, tres personas agredieron físicamente a uno de los agentes de tránsito que se encontraba cumpliendo su labor.

El ataque fue de tal magnitud que otros reguladores intentaron intervenir para mediar la situación y evitar que la agresión continuara, pero también resultaron golpeados durante el enfrentamiento.

Capturan a tres personas tras coronación de la reina del Carnaval en Puerto Colombia

En el video incluso se observa cómo los funcionarios son atacados mientras intentaban poner orden en la zona.

Revelan modus operandi de banda que golpeaba, robaba y abandonaba en caños a conductores de apps
RELACIONADO

Revelan modus operandi de banda que golpeaba, robaba y abandonaba en caños a conductores de apps

Seguido de esto, la Policía Nacional confirmó que tres personas fueron capturadas como presuntas responsables de causar las lesiones al regulador de tránsito que intervenía en el control de la movilidad en el municipio de Puerto Colombia.

Asimismo, la secretaria de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia, Ofelia Murillo, rechazó los hechos y expresó su respaldo al personal de movilidad que resultó afectado durante el procedimiento:

Durante el recorrido del desfile de la coronación de la reina estos funcionarios cumplían su labor garantizando la seguridad vial, el orden y el bienestar de los asistentes. Ninguna forma de violencia o descalificación es aceptable. Reiteramos nuestro respaldo al personal de movilidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Condenan a hermanos que participaron en el asesinato de ‘La Diabla’ en Medellín

Yeison Jiménez

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, tomó decisión de último momento tras la muerte de su novio y primo de Yeison Jiménez

Elecciones en Colombia

Candidatos de La Gran Consulta lanzaron particulares propuestas en materia salud, corrupción y niñez

Otras Noticias

Radamel Falcao García

El detalle de Falcao con Teófilo y Muriel, a pesar de la derrota de Millonarios

Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao se reencontraron en El Campín tras la victoria de Junior sobre Millonarios.

Licencia de conducción

Hacen fuerte llamado a conductores en el país: les revocarán la licencia por incumplir este requisito

Conozca de qué se trata este riguroso requisito en el país.

Estados Unidos

Tormenta invernal deja al menos 10 muertos durante el fin de semana en Estados Unidos: condiciones se mantendrán el lunes

La casa de los famosos

¡Sorpresiva decisión! Este es el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos

Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento