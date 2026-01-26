VIDEO | Agente de tránsito fue brutalmente golpeado en pleno Carnaval en Puerto Colombia

Un grave hecho de intolerancia empañó una celebración relacionada con el Carnaval. Allí, varios agentes de tránsito fueron víctimas de una violenta agresión mientras cumplían su labor en el municipio de Puerto Colombia.

Agentes de Tránsito fueron agredidos en celebración del Carnaval en Puerto Colombia

Los hechos se registraron en el corregimiento de Salgar, específicamente en el balneario de esta población, donde se llevaba a cabo la coronación de la reina del carnaval del municipio.

De acuerdo con la información conocida, el evento hacía parte de un recorrido festivo que inició en el sector de Sabanilla, continuó en Salgar y posteriormente se dirigía hacia la plaza principal.

Durante el desarrollo de la actividad, agentes de tránsito se encontraban desplegados en la zona con el objetivo de regular la movilidad, debido a la alta afluencia de vehículos que se concentraron en el balneario como consecuencia de la celebración.

En medio de este operativo, se presentó una riña entre varios ciudadanos y los funcionarios encargados del control vial.

Según confirmaron las autoridades, tres personas agredieron físicamente a uno de los agentes de tránsito que se encontraba cumpliendo su labor.

El ataque fue de tal magnitud que otros reguladores intentaron intervenir para mediar la situación y evitar que la agresión continuara, pero también resultaron golpeados durante el enfrentamiento.

Capturan a tres personas tras coronación de la reina del Carnaval en Puerto Colombia

En el video incluso se observa cómo los funcionarios son atacados mientras intentaban poner orden en la zona.

Seguido de esto, la Policía Nacional confirmó que tres personas fueron capturadas como presuntas responsables de causar las lesiones al regulador de tránsito que intervenía en el control de la movilidad en el municipio de Puerto Colombia.

Asimismo, la secretaria de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia, Ofelia Murillo, rechazó los hechos y expresó su respaldo al personal de movilidad que resultó afectado durante el procedimiento: