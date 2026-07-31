Tiendas D1 dará beneficio de hasta $600.000: clientes de estos bancos lo recibirán

La cadena de tiendas de descuento más grande de Colombia, Tiendas D1, dio un nuevo paso en su estrategia de diversificación y cercanía con sus clientes.

En una alianza estratégica con el Banco de Bogotá y las entidades del Grupo Aval, la red minorista habilitó sus instalaciones en todo el país para operar como corresponsales bancarios. Esta medida beneficiará a millones de usuarios que ahora podrán retirar dinero en efectivo en los mismos lugares donde realizan sus compras cotidianas.

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Con esta integración, más de 2.800 tiendas D1 distribuidas en 540 municipios de 28 departamentos de Colombia pasarán a ofrecer servicios financieros básicos. La alianza permite que los cuentahabientes de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas dispongan de un punto de atención cercano para retirar dinero sin necesidad de desplazarse hasta una sucursal tradicional o un cajero automático.

Con esta incorporación, el Banco de Bogotá incrementa su red nacional a más de 36.000 corresponsales bancarios, consolidando la presencia de las entidades financieras en zonas con baja infraestructura bancaria o donde el acceso al efectivo suele ser limitado.

Condiciones y montos permitidos para las transacciones

El servicio de corresponsalía bancaria en las tiendas D1 operará bajo ciertos parámetros y límites operativos:

Monto mínimo y máximo: Los retiros podrán realizarse desde un monto mínimo de $10.000 hasta un límite máximo de $600.000 por transacción.

Múltiplos obligatorios: Toda operación deberá solicitarse exclusivamente en múltiplos de $10.000.

Medio de pago exigido: En esta primera fase del servicio, el retiro únicamente se podrá procesar de forma presencial mediante el uso de la tarjeta débito física.

Disponibilidad de caja: El retiro de dinero estará sujeto a la disponibilidad de efectivo que maneje cada caja registradora en el momento exacto de la solicitud.

Esta alianza con el ecosistema de Grupo Aval no es la primera incursión de la cadena de supermercados en el sector de la corresponsalía bancaria. Anteriormente, Tiendas D1 formalizó un convenio similar con el banco BBVA, en el cual se habilitaron retiros en efectivo con límites de hasta $2.000.000 por operación.

Con la adición de las entidades financieras de Grupo Aval, Tiendas D1 reafirma su transición de un modelo puramente enfocado en el consumo masivo hacia una plataforma integral de servicios clave para los hogares colombianos.