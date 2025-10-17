Detalles inéditos sobre la búsqueda de Ayelén Páez: redes sociales serían pista clave

Ayelén Sofía Páez Olivares es una joven de 16 años que desapareció entre la noche del 9 y madrugada del 10 de agosto, hace más de dos meses.

El caso ha sido enigmático. El 10 de agosto, Páez iba a presentar la Prueba Saber. El día de la desaparición, aseguró salir de su casa en Chapinero a comprar algo; pero en verdad caminó hasta Kennedy.

El recorrido de Páez: de Chapinero a Kennedy

A través de las cámaras de seguridad, se conoció parte del extenso recorrido que hizo la joven. La última vez que la vieron fue en El Rubí. Al parecer, la adolescente estuvo en un establecimiento comercial.

Son más las dudas que las certezas alrededor de este caso. El día de la desaparición, Páez vestía una chaqueta negra, pantalones azules, zapatos de color beige y un bolso negro. Además, mide 1.47 metros, es delgada, tiene tez blanca, ojos color miel y el pelo con rayos rubios.

La Interpol emitió una circular amarilla, con la que extendió la búsqueda a nivel mundial en caso de que la menor haya salido del país. Son varias las hipótesis en la mesa, pero ninguna con indicios contundentes.

Redes sociales habrían sido alteradas

Claudia Olivares, madre de la menor, estuvo en Aquí y Ahora de La FM hablando sobre el caso. La adolescente salió de su casa a las 5:30 p.m. y las cámaras muestran que estaba en El Rubí a las 2:45 a.m. del domingo 10 de agosto.

De igual forma, el abogado de la familia, Daniel Santiago Solarte, entregó detalles inéditos sobre los avances en la investigación. Resulta que un punto importante es que, al parecer, las redes sociales de la joven fueron manipuladas.

Resulta que la defensa intentó ingresar para conocer sus últimas conversaciones. Sin embargo, los accesos fueron modificados, dado que el mensaje de verificación estaba llegando a una línea de celular que no era de ella ni de alguna persona cercana.

“Al ser una menor de edad, todas sus redes sociales estaban vinculadas al número de celular de su mamá (…) Hay una intención de borrar rastro y de incomunicarla”, afirmó Solarte.