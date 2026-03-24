CANAL RCN
Colombia Video

¿Cuántos soldados víctimas del accidente aéreo en Puerto Leguizamo llegaron al Hospital Militar y cuál es su estado?

El último informe del Ministerio de Defensa revela que 66 de los 128 uniformados a bordo perdieron la vida.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
07:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un último informe, el Hospital Militar Central dio a conocer que, tras el siniestro del vuelo 1016, que cubría la ruta Puerto Asís - Puerto Leguízamo, con 128 uniformados a bordo: 115 del Ejército Nacional, 11 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y 2 de la Policía, 24 personas han sido ingresadas en sus instalaciones.

“A esta hora han sido ingresados veinticuatro (24) pacientes; de los cuales uno (01) de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona”, se lee en el segundo comunicado del hospital, tras la tragedia ocurrida en Puerto Leguízamo.

Mindefensa confirma hasta el momento 66 muertos tras accidente aéreo en Puerto Leguízamo
RELACIONADO

Mindefensa confirma hasta el momento 66 muertos tras accidente aéreo en Puerto Leguízamo

¿En qué estado se encuentran los uniformados?

El parte médico revela que, de las personas lesionadas durante el siniestro del Hércules C-130 ingresadas en el Hospital Militar de Bogotá, “veintiuna (21) se encuentran hospitalizadas en piso, una (01) en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos (02) en observación, en el área de Urgencias”.

Además, en su condición de “Reserva Estratégica de la Nación”, el Hospital Militar Central informó que dispuso “de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familias” y que “la evolución clínica de los pacientes será comunicada en las próximas horas a través de un nuevo informe oficial”.

Secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo dice que hay 64 cuerpos en la morgue tras el accidente aéreo
RELACIONADO

Secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo dice que hay 64 cuerpos en la morgue tras el accidente aéreo

¿Qué se sabe sobre las causas del siniestro registrado en Puerto Leguízamo?

El vuelo 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que, como destino final, llevaría a los uniformados a Bogotá, despegó del aeropuerto de Puerto Leguízamo, Putumayo, sobre las 9:50 a. m. del lunes, 23 de marzo.

Pero, a 700 metros de la pista se vino a tierra. De acuerdo con el secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Arbey Claros, la aeronave “no alcanzó un despegue total”. Sin embargo, los detalles técnicos aún son motivo de investigación entre las autoridades aeronáuticas y la Fiscalía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Luto: futbolista murió en Medellín tras recibir múltiples impactos de bala

Cundinamarca

Hallaron a dos senderistas y un guía que se habían extraviado en el Parque Nacional Chingaza: esto se sabe

Fuerza Aérea Colombiana

¿Quiénes son los fallecidos del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo?

Otras Noticias

Real Madrid

Real Madrid lamentó la muerte de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios

Desde el Real Madrid también lamentaron la muerte de Santiago Castrillón, joven jugador de Millonarios.

Pensiones

Pensionados verían afectada su mesada con embargo en estos dos casos específicos: mucho ojo

Conozca los dos casos en los que la ley es clara a la hora de embargar la pensión a los jubilados.

Accidente aéreo

Accidente en Nueva York: avión de Air Canada chocó con camión en plena pista

Viral

Pareja de Matías Mier lanzó indirecta a Melissa Martínez tras declaraciones de infidelidad

Bogotá

Miles de muertes prematuras en Bogotá se habrían evitado con una mejor calidad del aire