¿Cuántos soldados víctimas del accidente aéreo en Puerto Leguizamo llegaron al Hospital Militar y cuál es su estado?

En un último informe, el Hospital Militar Central dio a conocer que, tras el siniestro del vuelo 1016, que cubría la ruta Puerto Asís - Puerto Leguízamo, con 128 uniformados a bordo: 115 del Ejército Nacional, 11 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y 2 de la Policía, 24 personas han sido ingresadas en sus instalaciones.

“A esta hora han sido ingresados veinticuatro (24) pacientes; de los cuales uno (01) de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona”, se lee en el segundo comunicado del hospital, tras la tragedia ocurrida en Puerto Leguízamo.

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¿En qué estado se encuentran los uniformados?

El parte médico revela que, de las personas lesionadas durante el siniestro del Hércules C-130 ingresadas en el Hospital Militar de Bogotá, “veintiuna (21) se encuentran hospitalizadas en piso, una (01) en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos (02) en observación, en el área de Urgencias”.

Además, en su condición de “Reserva Estratégica de la Nación”, el Hospital Militar Central informó que dispuso “de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familias” y que “la evolución clínica de los pacientes será comunicada en las próximas horas a través de un nuevo informe oficial”.

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¿Qué se sabe sobre las causas del siniestro registrado en Puerto Leguízamo?

El vuelo 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que, como destino final, llevaría a los uniformados a Bogotá, despegó del aeropuerto de Puerto Leguízamo, Putumayo, sobre las 9:50 a. m. del lunes, 23 de marzo.

Pero, a 700 metros de la pista se vino a tierra. De acuerdo con el secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Arbey Claros, la aeronave “no alcanzó un despegue total”. Sin embargo, los detalles técnicos aún son motivo de investigación entre las autoridades aeronáuticas y la Fiscalía.