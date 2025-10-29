CANAL RCN
Alerta en Antioquia por las fuertes lluvias: reportan muertos y varios desaparecidos

Dabeiba y Zaragoza son dos de las zonas más afectadas en el departamento.

octubre 29 de 2025
12:50 p. m.
El país está afrontando una fuerte temporada de lluvias, la cual ya deja cifras mortales. Antioquia, por ejemplo, es uno de los departamentos más afectados.

Los habitantes de Dabeiba enfrentan una de las peores crisis de los últimos años. Una avalancha torrencial, provocada por las incesantes lluvias, ha causado el desbordamiento de ríos, resultando en una inundación devastadora. El balance oficial registra cuatro personas fallecidas y varios desaparecidos.

Dabeiba: de los municipios más afectados

El desastre natural no solo afectó a Dabeiba; sino otras zonas de Urabá, como el corregimiento Pavarandocito en Mutatá. Desde una vista aérea, el panorama muestra un paisaje devastado por la fuerza del agua. A las muertes confirmadas se suman cuatro personas lesionadas y la angustiante búsqueda que continúa por los tres habitantes desaparecidos.

La situación es igualmente crítica en Zaragoza, donde las intensas lluvias han dejado a cerca de 600 familias damnificadas. La comunidad se enfrenta a retos adicionales debido a la infraestructura comprometida, incluido un puente provisional construido por los habitantes que fue severamente dañado.

Compleja situación en Zaragoza

Las autoridades locales y la UNGRD trabajan contra reloj para proporcionar un puente militar que sustituya al provisional, en un esfuerzo por mitigar el aislamiento y facilitar el rescate con la ayuda humanitaria.

En Dabeiba, las autoridades continúan las labores de rescate de las personas desaparecidas. Los equipos están desplegando todos los recursos a su disposición para encontrar a los desaparecidos y proporcionar asistencia a los afectados en todas las regiones afectadas.

“Tenemos el balance de dos personas fallecidas, cuatro personas lesionadas y en este momento tres desaparecidos (…) Una inundación nos generó dificultad en un puente que había hecho la comunidad de manera provisional”, informó Carlos Ríos, director del Dagran.

 

