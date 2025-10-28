Chocó en crisis por lluvias: 18 municipios afectados y poblaciones incomunicadas

Chocó enfrenta una grave emergencia tras el desbordamiento del río Atrato y otros afluentes, provocado por las intensas lluvias durante la segunda temporada invernal.

Más de 1.200 familias de los municipios de Lloró y Bagadó resultaron damnificadas, mientras varias poblaciones permanecen incomunicadas por el deterioro de las vías, lo que dificulta el ingreso de ayuda humanitaria.

Las autoridades locales y departamentales reportaron que las inundaciones han destruido viviendas y cultivos, dejando a decenas de familias sin techo ni sustento. En Lloró, muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares durante la noche y refugiarse en colegios y salones comunales habilitados como albergues temporales.

Gobernación activa respuesta territorial por inundaciones

“Luego de las fuertes lluvias de los últimos días volvemos a entrar en emergencia masiva con la afectación de 18 municipios en las 5 subregiones, y un reporte preliminar de 20 mil familias damnificadas”, reportó la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en la mañana de este martes a través de su cuenta de X.

La mandataria informó que inició una sesión extraordinaria con el Comité Departamental de Gestión del Riesgo y anunció una estructura de “articulación territorial en los tres niveles de respuesta”.

UNGRD reporta envío de comisión técnica y preparación de ayuda humanitaria

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, informó el envío de “una comisión técnica para determinar el número de afectados, evaluar los daños y acompañar a las autoridades territoriales”.

Como parte del proceso de alistamiento, la entidad anunció la preparación de 1.500 frazadas y 1.032 kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia, que incluyen alimentos y elementos de aseo para atender a las familias damnificadas.

Reporte de lluvias del Ideam para este 28 de noviembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que para la tarde de este martes se prevén lluvias de variada intensidad en amplias zonas del país.

Los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones incluyen Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Vaupés y Amazonas, así como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.